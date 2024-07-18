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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Массовый акт самоуничтожения пчел произошел в Ростовской области

Массовый акт самоуничтожения пчел произошел в Ростовской области

18 июля 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области пчелы массово погибли не из-за ядов, сообщает Donnews.

Пчеловод из хутора Красный Кут получила результаты обследования погибших пчел. В заключении говорится, что причиной не являются яды, которыми могли обрабатывать поля.

«Но пчелы то погибли. Получается совершили суицид», — удивилась собеседница издания.

Пчелы в Ростовской области массово гибнут из-за химического токсикоза
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Она добавила, что в июле она обнаружила на пасеке 78 погибших пчелосемей. А в целом аналогичная ситуация сложилась в нескольких населенных пунктах.

Отмечается, что теперь пчеловоды хотят добиться проведения повторного исследования. Для этого они обратятся в независимую лабораторию.

Ранее Минприроды выясняло причины массовой гибели птиц в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пчелы#Пчеловодство
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