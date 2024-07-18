Массовый акт самоуничтожения пчел произошел в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Пчеловод из хутора Красный Кут получила результаты обследования погибших пчел. В заключении говорится, что причиной не являются яды, которыми могли обрабатывать поля.
«Но пчелы то погибли. Получается совершили суицид», — удивилась собеседница издания.
Она добавила, что в июле она обнаружила на пасеке 78 погибших пчелосемей. А в целом аналогичная ситуация сложилась в нескольких населенных пунктах.
Отмечается, что теперь пчеловоды хотят добиться проведения повторного исследования. Для этого они обратятся в независимую лабораторию.
Ранее Минприроды выясняло причины массовой гибели птиц в Ростовской области.