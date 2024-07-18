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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1

На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1

18 июля 2024, 08:48
Фото: Unsplash
На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1
Через пару дней Ростов-на-Дону подвергнется воздействию магнитной бури. Возмущение геомагнитного поля Земли достигнет уровня G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые предупреждают ростовчан о надвигающейся магнитной бури уровня G1. Возмущение магнитосферы начнет нарастать днем 20 июля примерно в 15.00 мск и пойдет на спад только через три часа. Сила магнитной бури составит пять баллов из девяти возможных. При этом вероятность геомагнитного шторма составляет всего 1%.

Отметим, что возмущения геомагнитного поля Земли будут слабыми, но тем не менее они могут повлиять на обострение хронических заболеваний, а метеозависимые люди могут испытывать мигрени, бессонницу, перепады давления и в целом плохое самочувствие.

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Фото: ИКИ ИСЭФ РАН

Ранее стало известно, что в Ростовской области будет видно звездопад Южные дельта-Аквариды, который продлится полтора месяца.

До этого RostovGazeta рассказывала о том, как магнитные бури могут воздействовать на людей и их здоровье.

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