На Ростовскую область надвигается магнитная буря уровня G1

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Ученые предупреждают ростовчан о надвигающейся магнитной бури уровня G1. Возмущение магнитосферы начнет нарастать днем 20 июля примерно в 15.00 мск и пойдет на спад только через три часа. Сила магнитной бури составит пять баллов из девяти возможных. При этом вероятность геомагнитного шторма составляет всего 1%.
Отметим, что возмущения геомагнитного поля Земли будут слабыми, но тем не менее они могут повлиять на обострение хронических заболеваний, а метеозависимые люди могут испытывать мигрени, бессонницу, перепады давления и в целом плохое самочувствие.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будет видно звездопад Южные дельта-Аквариды, который продлится полтора месяца.
До этого RostovGazeta рассказывала о том, как магнитные бури могут воздействовать на людей и их здоровье.