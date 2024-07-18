«Нулевой сервис и дохлая рыба»: что представляет из себя платная рыбалка на Дону

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Рыбное хозяйство расположено в Волгодонске на улице Отдыха.
Здесь можно арендовать жилье и поплавать в бассейне. Кроме того, предусмотрели 22 мостика для рыбалки по цене от 800 рублей. Среди рыб ловятся окунь, щука, карп, сазан, белый амур, сом.
Условия следующие:
Отзывы об этом месте в сервисе «Яндекса» оказались различными, в том числе были негативные.
«За 8 часов ни одной поклевки», — заявили пользователи.
«В полном ужасе. Фото выставлено одного домика, цена указана совершенно другая, ловли нет вообще. За такую цену с человека 750 рублей + прикорм + бензин + покушать. Да я лучше бы купила огромного сазана. Нет никакой безопасности, можно свалиться в эту лужу в считанные секунды», — пишут разочарованные туристы.
«Хороший пруд, рыба имеется, беседки, мангалы, мостики отремонтированы. Можно приезжать отдыхать с семьей. Цены лояльны», — отмечают довольные отдыхающие.
Это место находится в станице Мелиховской на улице Набережной.
«Около 2 часов езды от Ростова, два пруда, один полностью на солнце, на другом есть тень. Удочки можно взять на месте за 100 рублей, наживку дают. Форель ловится очень хорошо в центре пруда, все, что поймал, обязан купить. Цена 800 рублей за кг. Поймал 8 штук и получилось на 2000 рублей. После взвешивания упаковывают со льдом в несколько пакетов, так что доедет, куда угодно. Ребенку 8 лет очень понравилось», — рассказал один из рыбаков об этом месте.
«Удочки напрокат ни о чем. Половина скотчем переклеена. Два небольших пруда. По берегам иногда дохлая рыба лежит в штучном экземпляре. Может это, конечно, кто-то старый улов выкинул. Запаха тухлятины не было», — заявили туристы.
«Не дотягивает до заявленного, инфраструктура не развита. Не рекомендую», — говорится в комментариях.
Он также находится в станице Мелиховской и это форелевое хозяйство.
«Продукцию, выращенную на ферме, уважают как частные покупатели, так и искушенные шеф-повара серьезных ресторанов», — говорится в описании.
За саму рыбалку здесь ничего платить не придется, но установлены ценники за выловленную рыбу.
Туристы оставили более 40 отзывов, в том числе были и замечания.
«Не соответствует действительности, сервис нулевой», — пишет отдыхающий.
«Небольшой пруд, есть беседка, рыба ловится хорошо, сама прыгает на крючок, поэтому не надо ждать сидеть. Удочку можно взять в аренду, насадку в виде кукурузы дали бесплатно. За полчаса наловили 2,5 килограмма», — говорится в положительном отзыве.
Это рыбное хозяйство находится в селе Николаевка в Кутузовском переулке.
«Ежегодно на наших водоемах мы проводим платный любительский лов рыбы в специально отведенных для этого местах. Все они оборудованы рыболовными мостиками, беседками со столами и лавками для больших компаний. На территории есть домики, в которых вы можете остановиться с ночевкой», — говорится в описании.
«Были соревнования, 90 участников, соответственно 90 удочек, ловили с 8.30 до 14.00, улов от силы 10 штук на всех. Каждый рыбак имел свои секреты ловли и наживки. Полное отсутствие клева, все ушли разочарованные», — пишет участник.
«Рыбное хозяйство, только для кого? Цена на рыбу такая, что рыбу кормят деньгами», — жалуются туристы.
«Супер место, рядом с городом. Рекомендую всем. Был дважды, всегда с отличным уловом: карпы, караси. Приветливые работники. Обязательно вернусь еще», — сказано в отзывах.
Ранее рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками.