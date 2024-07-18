«Нулевой сервис и дохлая рыба»: что представляет из себя платная рыбалка на Дону

«Около 2 часов езды от Ростова, два пруда, один полностью на солнце, на другом есть тень. Удочки можно взять на месте за 100 рублей, наживку дают. Форель ловится очень хорошо в центре пруда, все, что поймал, обязан купить. Цена 800 рублей за кг. Поймал 8 штук и получилось на 2000 рублей. После взвешивания упаковывают со льдом в несколько пакетов, так что доедет, куда угодно. Ребенку 8 лет очень понравилось», — рассказал один из рыбаков об этом месте.