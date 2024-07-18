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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

«Нулевой сервис и дохлая рыба»: что представляет из себя платная рыбалка на Дону

«Нулевой сервис и дохлая рыба»: что представляет из себя платная рыбалка на Дону

18 июля 2024, 13:30
Фото: rostovgazeta.ru
«Нулевой сервис и дохлая рыба»: что представляет из себя платная рыбалка на Дону
В Ростовской области есть множество водоемов, где предоставляется возможность платной рыбалки. Что они из себя представляют и какие отзывы оставляют рыбаки, в материале RostovGazeta.

Рыбалка на Васильевских прудах

Рыбное хозяйство расположено в Волгодонске на улице Отдыха.

Здесь можно арендовать жилье и поплавать в бассейне. Кроме того, предусмотрели 22 мостика для рыбалки по цене от 800 рублей. Среди рыб ловятся окунь, щука, карп, сазан, белый амур, сом.

Условия следующие:

  • за дневное пребывание придется заплатить 800 рублей (время рассчитывается от рассвета до заката);
  • допускается не более трех удилищ на одного рыбака;
  • гости платят 200 рублей с человека (только в том случае, если они не принимают участия в ловле рыбы);
  • норма вылова по одной путевке 4 килограмма + 200 рублей за каждый килограмм свыше нормы.

Отзывы о Васильевских прудах

Отзывы об этом месте в сервисе «Яндекса» оказались различными, в том числе были негативные.

Отзывы о Васильевских прудахОтзывы о Васильевских прудах
Отзывы о Васильевских прудах
Фото: Яндекс. Карты / 4 ПСО по РО

«За 8 часов ни одной поклевки», — заявили пользователи.

«В полном ужасе. Фото выставлено одного домика, цена указана совершенно другая, ловли нет вообще. За такую цену с человека 750 рублей + прикорм + бензин + покушать. Да я лучше бы купила огромного сазана. Нет никакой безопасности, можно свалиться в эту лужу в считанные секунды», — пишут разочарованные туристы.

«Хороший пруд, рыба имеется, беседки, мангалы, мостики отремонтированы. Можно приезжать отдыхать с семьей. Цены лояльны», — отмечают довольные отдыхающие.

Платная рыбалка в «Дон Форельон»

Это место находится в станице Мелиховской на улице Набережной.

«Около 2 часов езды от Ростова, два пруда, один полностью на солнце, на другом есть тень. Удочки можно взять на месте за 100 рублей, наживку дают. Форель ловится очень хорошо в центре пруда, все, что поймал, обязан купить. Цена 800 рублей за кг. Поймал 8 штук и получилось на 2000 рублей. После взвешивания упаковывают со льдом в несколько пакетов, так что доедет, куда угодно. Ребенку 8 лет очень понравилось», — рассказал один из рыбаков об этом месте.

«Удочки напрокат ни о чем. Половина скотчем переклеена. Два небольших пруда. По берегам иногда дохлая рыба лежит в штучном экземпляре. Может это, конечно, кто-то старый улов выкинул. Запаха тухлятины не было», — заявили туристы.

«Не дотягивает до заявленного, инфраструктура не развита. Не рекомендую», — говорится в комментариях.

Платная рыбалка в «Дон Форельон»Платная рыбалка в «Дон Форельон»
Платная рыбалка в «Дон Форельон»
Фото: Яндекс. Карты / Евгений

Платная рыбалка в Рыбном хуторе

Он также находится в станице Мелиховской и это форелевое хозяйство.

«Продукцию, выращенную на ферме, уважают как частные покупатели, так и искушенные шеф-повара серьезных ресторанов», — говорится в описании.

За саму рыбалку здесь ничего платить не придется, но установлены ценники за выловленную рыбу.

Платная рыбалка в Рыбном хутореПлатная рыбалка в Рыбном хуторе
Платная рыбалка в Рыбном хуторе
Фото: Яндекс. Карты / Елена Р.

Отзывы о Рыбном хуторе

Туристы оставили более 40 отзывов, в том числе были и замечания.

«Не соответствует действительности, сервис нулевой», — пишет отдыхающий.

«Небольшой пруд, есть беседка, рыба ловится хорошо, сама прыгает на крючок, поэтому не надо ждать сидеть. Удочку можно взять в аренду, насадку в виде кукурузы дали бесплатно. За полчаса наловили 2,5 килограмма», — говорится в положительном отзыве.

Рыбалка на Миусском Лимане

Это рыбное хозяйство находится в селе Николаевка в Кутузовском переулке.

«Ежегодно на наших водоемах мы проводим платный любительский лов рыбы в специально отведенных для этого местах. Все они оборудованы рыболовными мостиками, беседками со столами и лавками для больших компаний. На территории есть домики, в которых вы можете остановиться с ночевкой», — говорится в описании.

Отзывы о Миусском Лимане

«Были соревнования, 90 участников, соответственно 90 удочек, ловили с 8.30 до 14.00, улов от силы 10 штук на всех. Каждый рыбак имел свои секреты ловли и наживки. Полное отсутствие клева, все ушли разочарованные», — пишет участник.

Отзывы о Миусском ЛиманеОтзывы о Миусском Лимане
Отзывы о Миусском Лимане
Фото: Яндекс. Карты/ Дмитрий О

«Рыбное хозяйство, только для кого? Цена на рыбу такая, что рыбу кормят деньгами», — жалуются туристы.

«Супер место, рядом с городом. Рекомендую всем. Был дважды, всегда с отличным уловом: карпы, караси. Приветливые работники. Обязательно вернусь еще», — сказано в отзывах.

Ранее рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Дон#Платная рыбалка
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