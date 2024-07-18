От него ничего не осталось: пожар охватил мебельный цех на Горсоветской в Ростове

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Днём 18 июля возгорание вспыхнуло на Горсоветской, 83 в Ростове. Согласно онлайн-картам, там расположена мебельная фабрика Donmebeler. В МЧС подтвердили, что горит мебельный цех.
Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. От горящего здания уже практически ничего не осталось. Дым от пожара видно за несколько километров.
О пострадавших пока не сообщалось.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее двое детей получили серьезные ожоги во время пожара в Ростовской области.