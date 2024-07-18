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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

От нее ничего не осталось: пожар охватил мебельную фабрику на Горсоветской в Ростове

От него ничего не осталось: пожар охватил мебельный цех на Горсоветской в Ростове

18 июля 2024, 14:38
Фото: ТГ «Ростов Главный»
От нее ничего не осталось: пожар охватил мебельную фабрику на Горсоветской в Ростове

Пожар охватил мебельный цех на Горсоветской в Ростове

Спасатели тушат огромный пожар на Горсоветской улице в Ростове, сообщили в управлении МЧС по региону.

Днём 18 июля возгорание вспыхнуло на Горсоветской, 83 в Ростове. Согласно онлайн-картам, там расположена мебельная фабрика Donmebeler. В МЧС подтвердили, что горит мебельный цех.

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Видео: ТГ «Ростов Главный»

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. От горящего здания уже практически ничего не осталось. Дым от пожара видно за несколько километров.

О пострадавших пока не сообщалось.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее двое детей получили серьезные ожоги во время пожара в Ростовской области.

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