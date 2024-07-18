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Горожане пожаловались на разрушающийся памятник природы в Ростове

«Плита упала с треском, я испугалась»: в Ростове рушится родник Серафима Саровского

18 июля 2024, 08:08
Фото: rostovgazeta.ru
Горожане пожаловались на разрушающийся памятник природы в Ростове

В Ростове разрушается родник преподобного Серафима Саровского

Ростовчане обеспокоены состоянием родника преподобного Серафима Саровского в Ростове. Горожане сообщили RostovGazeta об обваливающейся плитке, ветшающих раздевалке и лестнице.

Напомним, что в 1985 году роднику преподобного Серафима Саровского присвоили статус государственного памятника природы областного значения.

Постоянные посетители этого экологически чистого места делятся, что вода в роднике — святая. Поэтому число желающих окунуться в родник неуклонно растет. Особенно летом, в жару.

Число желающих окунуться в чистую воду родника неуклонно растет. Особенно летом, в жару.Число желающих окунуться в чистую воду родника неуклонно растет. Особенно летом, в жару.
Число желающих окунуться в чистую воду родника неуклонно растет. Особенно летом, в жару.
Фото: rostovgazeta.ru
«Это круглогодичный источник с высокой посещаемостью. Сюда люди приходят даже зимой, например, в Крещение. Летом к роднику приводят группы детей из садиков, из летних школьных лагерей», — отмечает отдыхающая у родника ростовчанка Анна.
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Собеседница уточняет, что посещает родник ранним утром. И даже в это время, по ее словам, здесь всегда много людей.

«Раньше за состоянием родника следили, а теперь, видимо, нет. Плитка попросту осыпается. Например, вчера, когда я купалась, с треском рухнула одна из боковых плит. Я испугалась», — говорит Анна.
«Плитка у родника попросту осыпается», — говорит Анна.«Плитка у родника попросту осыпается», — говорит Анна.
«Плитка у родника попросту осыпается», — говорит Анна.«Плитка у родника попросту осыпается», — говорит Анна.
«Плитка у родника попросту осыпается», — говорит Анна.«Плитка у родника попросту осыпается», — говорит Анна.
«Плитка у родника попросту осыпается», — говорит Анна.
Фото: rostovgazeta.ru

По словам посетителей родника, вопросы вызывает и раздевалка, которая «стоит — шатается», и разваливающаяся лестница.

«Это же намоленное место, куда приходит много горожан. Неужели так сложно привести его в порядок?» — недоумевают ростовчане.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане просили спасти от мусора родник в Соловьиной роще.

Жители Ростова просят спасти от мусора родник в Соловьиной роще
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