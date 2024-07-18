«Плита упала с треском, я испугалась»: в Ростове рушится родник Серафима Саровского

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Напомним, что в 1985 году роднику преподобного Серафима Саровского присвоили статус государственного памятника природы областного значения.
Постоянные посетители этого экологически чистого места делятся, что вода в роднике — святая. Поэтому число желающих окунуться в родник неуклонно растет. Особенно летом, в жару.
«Это круглогодичный источник с высокой посещаемостью. Сюда люди приходят даже зимой, например, в Крещение. Летом к роднику приводят группы детей из садиков, из летних школьных лагерей», — отмечает отдыхающая у родника ростовчанка Анна.
Собеседница уточняет, что посещает родник ранним утром. И даже в это время, по ее словам, здесь всегда много людей.
«Раньше за состоянием родника следили, а теперь, видимо, нет. Плитка попросту осыпается. Например, вчера, когда я купалась, с треском рухнула одна из боковых плит. Я испугалась», — говорит Анна.
По словам посетителей родника, вопросы вызывает и раздевалка, которая «стоит — шатается», и разваливающаяся лестница.
«Это же намоленное место, куда приходит много горожан. Неужели так сложно привести его в порядок?» — недоумевают ростовчане.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане просили спасти от мусора родник в Соловьиной роще.