Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Ростовчане жалуются, что на улице Пушкинской ползают полчища тараканов. Насекомые обитают уже не только возле баков с отходами, но и на дорожной плитке тротуаров. Люди считают, что рыжие вредители никуда не денутся, пока в городе не решат вопрос с мусорными свалками.
Жители донского региона уже не удивляются такой ситуации и воспринимают все с юмором: «Жарко, вышли погулять».
Ранее пациенты пожаловались на антисанитарные условия в инфекционном отделении одной из больниц Ростовской области. Учреждение кишит тараканами.
До этого в донском регионе заметили американских летающих тараканов, которые могут быть переносчиками различных заболеваний.