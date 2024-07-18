Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону

Ростовчане жалуются, что на улице Пушкинской ползают полчища тараканов. Насекомые обитают уже не только возле баков с отходами, но и на дорожной плитке тротуаров. Люди считают, что рыжие вредители никуда не денутся, пока в городе не решат вопрос с мусорными свалками.