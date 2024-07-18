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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону

Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону

18 июля 2024, 10:52
Фото: rostovgazeta.ru
Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону местные жители начали все чаще замечать тараканов на улицах. В этот раз полчища насекомых заметили на Пушкинской, сообщает паблик «Ростов сити News».

Ростовчане жалуются, что на улице Пушкинской ползают полчища тараканов. Насекомые обитают уже не только возле баков с отходами, но и на дорожной плитке тротуаров. Люди считают, что рыжие вредители никуда не денутся, пока в городе не решат вопрос с мусорными свалками.

Жители донского региона уже не удивляются такой ситуации и воспринимают все с юмором: «Жарко, вышли погулять».

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Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-ДонуПолчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону
Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону
Фото: ТГ Ростовньюс

Ранее пациенты пожаловались на антисанитарные условия в инфекционном отделении одной из больниц Ростовской области. Учреждение кишит тараканами.

До этого в донском регионе заметили американских летающих тараканов, которые могут быть переносчиками различных заболеваний.

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