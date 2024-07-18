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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:58

Половина выбросов в воздух в Ростовской области пришлась на транспорт

Половина выбросов в воздух в Ростовской области пришлась на транспорт

18 июля 2024, 15:56
Фото: rostovgazeta.ru
Половина выбросов в воздух в Ростовской области пришлась на транспорт
В прошлом году в Ростовской области было выброшено в воздух около 256 тысяч тонн загрязняющих веществ, выяснила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Специалисты высчитывали количество выбросов от транспорта, беря в расчёт количество автомобилей в регионе, используемый экологический класс топлива, тип двигателя и характеристику дорог. Так, в 2023 году предприятия и транспорт выбросили в атмосферу Ростовской области порядка 250 тонн загрязняющих веществ. 50% из них пришлись именно на транспорт.

На каждого жителя Ростовской области приходится в среднем 61 килограмм вредных веществ в воздухе. На один квадратный километр территории региона зафиксировано 2,5 тонны выбросов загрязняющих веществ в год.

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Ранее сообщалось, что в воздухе в Ростовской области выявили повышенную концентрацию ксилола.

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#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Экология в Ростовской области
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