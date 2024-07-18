Половина выбросов в воздух в Ростовской области пришлась на транспорт

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Специалисты высчитывали количество выбросов от транспорта, беря в расчёт количество автомобилей в регионе, используемый экологический класс топлива, тип двигателя и характеристику дорог. Так, в 2023 году предприятия и транспорт выбросили в атмосферу Ростовской области порядка 250 тонн загрязняющих веществ. 50% из них пришлись именно на транспорт.
На каждого жителя Ростовской области приходится в среднем 61 килограмм вредных веществ в воздухе. На один квадратный километр территории региона зафиксировано 2,5 тонны выбросов загрязняющих веществ в год.