Половина выбросов в воздух в Ростовской области пришлась на транспорт

Специалисты высчитывали количество выбросов от транспорта, беря в расчёт количество автомобилей в регионе, используемый экологический класс топлива, тип двигателя и характеристику дорог. Так, в 2023 году предприятия и транспорт выбросили в атмосферу Ростовской области порядка 250 тонн загрязняющих веществ. 50% из них пришлись именно на транспорт.