Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Возгорание началось на улице Горсоветской днем в четверг, 18 июля. Очевидцы снимают на видео и публикуют в соцсетях полыхающее здание.
Местные жители рассказали, что клубы дыма от пожара видно в различных частях города.
«В такие моменты больше всего жалко владельца и сотрудников. Ужас», — написали ростовчане.
«Какой ужас то», — сообщили пользователи в комментариях.
По информации регионального УМЧС, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 11 единиц техники.
Ранее стало известно, что беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области.
До этого пожар достигал 200 кв м после атаки беспилотников в регионе.