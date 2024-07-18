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Published Сегодня, 14:34

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Updated Сегодня, 14:41

Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону

Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону

18 июля 2024, 14:34
Фото: ТГ don_mash/Rostovinside
Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начался пожар на территории мебельного цеха, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Ростов Главный».

Возгорание началось на улице Горсоветской днем в четверг, 18 июля. Очевидцы снимают на видео и публикуют в соцсетях полыхающее здание.

Местные жители рассказали, что клубы дыма от пожара видно в различных частях города.

«В такие моменты больше всего жалко владельца и сотрудников. Ужас», — написали ростовчане.

Беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области
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Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону

«Какой ужас то», — сообщили пользователи в комментариях.

По информации регионального УМЧС, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 11 единиц техники.

Ранее стало известно, что беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области.

До этого пожар достигал 200 кв м после атаки беспилотников в регионе.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Очевидцы#Мебельная фабрика#Горсоветская улица
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