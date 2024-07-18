Психологично и типично: честные отзывы ростовчан о «Головоломке 2»

Сюжет продолжения «Головоломки» разворачивается спустя два года после событий первой части. Главная героиня Райли становится подростком и вместе с этим она приобретает и новые эмоции. Однако новые гости нарушают устоявшуюся идиллию и налаженную работу уже знакомых зрителю Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости. Конфликт между старыми и новыми эмоциями практически разрушает устоявшуюся личность Райли и теперь ей предстоит собирать себя заново по кусочкам. Ситуацию усложняет попытка девочки пробиться в новую хоккейную команду и разрыв с лучшими подругами.