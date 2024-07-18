Психологично и типично: честные отзывы ростовчан о «Головоломке 2»

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Девять лет назад Pixar, принадлежащий американской Walt Disney Co., ворвался в российские кинотеатры с очередной психологичной картиной «Головоломка», которая простым языком, понятным даже ребенку, раскрывала сложное устройство человеческих эмоций. Этим летом мультфильм получил продолжение — «Головоломка 2», премьера которого состоялась еще 14 июня в США. Вскоре после этого в российских кинотеатрах стартовали неофициальные показы.
Режиссером по-прежнему остался Пит Докер, который параллельно является креативным директором Pixar. Этот мультфильм стал первой картиной 2024 года с кассовыми сборами более $1 млрд. по данным Comscore и BoxOfficeMojo.
Сюжет продолжения «Головоломки» разворачивается спустя два года после событий первой части. Главная героиня Райли становится подростком и вместе с этим она приобретает и новые эмоции. Однако новые гости нарушают устоявшуюся идиллию и налаженную работу уже знакомых зрителю Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости. Конфликт между старыми и новыми эмоциями практически разрушает устоявшуюся личность Райли и теперь ей предстоит собирать себя заново по кусочкам. Ситуацию усложняет попытка девочки пробиться в новую хоккейную команду и разрыв с лучшими подругами.
Интернет-кинотеатр «Кинопоиск» предлагает такое описание нового фильма:
«Мозг Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для кое-чего совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления некой Тревожности. И похоже, не только её».
RostovGazeta собрала самые выдержанные отзывы ростовских зрителей о сиквеле «Головоломки».
«Я смотрела первую часть еще в детстве и сейчас пошла на „Головоломку“, чтобы отдать дань ностальгии. Каких-то особых ожиданий на счет мультика у меня не было. Получилось ярко, динамично. Зацепило тем, что создатели очень четко передали состояние, наверное, каждого подростка в пубертат. Все, кто через это прошел явно оценят. А вот маленьким детям, мне кажется, сюжет будет не особо понятен», — считает посетительница одного из кинотеатров в советском районе города Анастасия Никулина.
Мультфильмы Pixar уже давно создали себе репутацию не исключительно детских картин. Создатели закладывают в свои произведения глубокие смыслы, понятные людям с накопившимся жизненным опытом. А детей к экрану притягивают при помощи яркой картинки, разноплановых персонажей и доступного юмора.
«Я психолог и очень люблю Pixar за его многогранность. У классического Disney, по сравнению с ними, сюжеты и персонажи более тривиальные. Лично я в „Головоломке 2“ для себя отметила ассоциативно-эмоциональный окрас картины. Все эмоции имеют определенны окрас, с которыми они чаще всего ассоциируются у людей. Сцены мультика тоже это отражают: более яркие — это хорошие воспоминания, более темные — негативные. Тревожность сопровождается быстрой сменой сцен. Фильм как бы старается вызвать у зрителя ту же эмоцию, которая в данный момент доминирует на экране. Очень интересный подход для погружения», — замечает ростовский психолог Дмитрий Робульский.
Он добавляет, что ростовские родители могут даже использовать сюжет и персонажей мультика в процессе воспитания детей.
«У ребенка в голове, я думаю, точно отпечатаются яркие образы персонажей и через объяснение ребенку того, какая эмоция им завладела, можно успокоить его или объяснить какой-то сложный процесс или задачу», — считает психолог.
Алёна и Владимир Кудрявцевы о «Головоломке 2» узнали от внуков и тоже решили оценить мультфильм.
«Первую часть мы посмотрели на прошлой неделе дома с внуками. Мы с ними уже столько мультиков пересмотрели, что даже перестали обращать внимание на то, что на экране происходит. А в „Головоломке“ нам очень понравилась музыка и то, что основные моменты, которые происходят с Райли, мы сами тоже когда-то переживали. Это относит в прошлое и даже заставляет задуматься, какая эмоция в нашей голове главная. Пришли к выводу, что у меня радость, а у супруги — страх», — рассказывает Владимир Кудрявцев.
Его жена Алёна добавляет, что концовки обеих частей «Головоломки» выглядят однообразными.
«Если два мультика смотреть подряд, то видно много сходств. Может, даже шаблонов. Особенно в концовке. Но думаю, для детей это даже хорошо — видеть, как все заканчивается примирением и командной работой», — заключает ростовчанка.
Студент одного из донских вузов Алексей Цибулько заметил, что во второй части «Головоломки» создателям удалось лучше раскрыть такие эмоции как Страх, Гнев и Брезгливось.
«Я наконец увидел, как Райли действует под их контролем, потому что в первой части все внимание было сконцентрировано на Радости и Печали, а остальные существовали как будто для массовки. Вторая часть наконец дала понять, что все эмоции одинаково важны, не только положительные», — уверен зритель.
Где смотреть
Показы «Головоломки2» все еще продолжаются в ростовских кинотеатрах. Так как производством мультфильма занималась американская киностудия Pixar Animation Studios, а его распространением — студия Walt Disney Pictures. Обе компании приостановили свою деятельность на территории России после начала СВО, поэтому в официальном прокате их продукции нет. Кинотеатры показывают картину, в основном, в рамках предсеансного облуживания. Также мультфильм можно посмотреть на стриминговых сервисах и даже в социальных сетях.
Ранее RostovGazeta писала о том, что донские власти требуют провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в Ростове.