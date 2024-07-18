Ребенок выпал из окна квартиры в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По информации горожан, девочка упала с большой высоты на асфальт и потерял сознание. Говорится, что происшествие случилось на улице Проселочной.
«На втором этаже она задела веревки, что немного замедлило падение. Ее без сознания увезли на скорой», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
«Что происходит? Куда все смотрят? Одна забыла ребенка на роднике, тут выпала с окна. Что с вами люди?», — написали пользователи в комментариях.
«Ужас, следите за детьми», — заявляют ростовчане.
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