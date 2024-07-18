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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Ребенок выпал из окна квартиры в Ростове-на-Дону

Ребенок выпал из окна квартиры в Ростове-на-Дону

18 июля 2024, 13:07
Фото: Видео ВК «Ростов Главный» / 1MI
Ребенок выпал из окна квартиры в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из окна квартиры выпала девочка и получила травмы, сообщили очевидцы в ВК в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».

По информации горожан, девочка упала с большой высоты на асфальт и потерял сознание. Говорится, что происшествие случилось на улице Проселочной.

«На втором этаже она задела веревки, что немного замедлило падение. Ее без сознания увезли на скорой», — сказано в сообщении.

Житель Ростовской области выпал из окна в отделе полиции
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Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

«Что происходит? Куда все смотрят? Одна забыла ребенка на роднике, тут выпала с окна. Что с вами люди?», — написали пользователи в комментариях.

«Ужас, следите за детьми», — заявляют ростовчане.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Травмы#Происшествия
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