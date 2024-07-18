Ростовчан напугали скорым повышением цен на проезд. Что об этом известно?

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В соцсетях и СМИ появилась информация о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Ростова с 22 июля. Объявления гласили, что с этой даты безналичная оплата составит 39 рублей, при оплате наличными придется отдать 45 рублей.
В администрации Ростова заявили журналистам, что распространяемая информация о повышении цен не соответствует действительности. Власти заверили, что не будут менять тарифную сетку минимум до ноября 2025 года.