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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Цены на проезд в автобусах Ростова не будут поднимать до ноября 2025 года

Ростовчан напугали скорым повышением цен на проезд. Что об этом известно?

18 июля 2024, 17:58
Фото: 1MI
Цены на проезд в автобусах Ростова не будут поднимать до ноября 2025 года

Власти Ростова ответили на сообщения о скором повышении цен на проезд

Цены на проезд в автобусах Ростова не будут поднимать до ноября 2025 года, пишет «Ростовский городской транспорт».

В соцсетях и СМИ появилась информация о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Ростова с 22 июля. Объявления гласили, что с этой даты безналичная оплата составит 39 рублей, при оплате наличными придется отдать 45 рублей.

В администрации Ростова заявили журналистам, что распространяемая информация о повышении цен не соответствует действительности. Власти заверили, что не будут менять тарифную сетку минимум до ноября 2025 года.

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Ранее сообщалось, что стоимость проезда в автобусах без кондиционеров могут снизить в Ростове.

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