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Published Сегодня, 13:40

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Ростовская «Тачанка» стала объектом культурного наследия России

Ростовская «Тачанка» стала объектом культурного наследия России

18 июля 2024, 13:40
Фото: Ск.: А. Скнарин, В. Батяй, Б. Лапко, А.Косолапов, арх. П. А. Ибалаков / Anisantha/cc by sa/wikimedia.org
Ростовская «Тачанка» стала объектом культурного наследия России
Министр культуры России Ольга Любимова подписала документ о включении ростовской «Тачанки» в список ОКН федерального значения, сообщается на портале pravo.gov.ru.

Монумент «Тачанка» расположен на южном въезде в Ростов-на-Дону. Памятник давно стал одной из визитных карточек города. По решению министра культуры России Ольги Любимовой, теперь «Тачанка» признана объектом культурного наследия федерального значения.

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Памятник возвели в 1977 году. Он посвящен стачке 1902 года. Автором монумента стал известный скульптор из Ростовской области Анатолий Скнарин.

Ранее Доходный дом А. А. Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры.

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