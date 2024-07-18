Ростовская «Тачанка» стала объектом культурного наследия России

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Монумент «Тачанка» расположен на южном въезде в Ростов-на-Дону. Памятник давно стал одной из визитных карточек города. По решению министра культуры России Ольги Любимовой, теперь «Тачанка» признана объектом культурного наследия федерального значения.
Памятник возвели в 1977 году. Он посвящен стачке 1902 года. Автором монумента стал известный скульптор из Ростовской области Анатолий Скнарин.
Ранее Доходный дом А. А. Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры.