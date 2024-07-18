Шеф-повар из Ростова рассказал, почему импортные фрукты и овощи кажутся пластиковыми

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По словам шеф-повара Леонида Макарова, плоды, привезенные в Ростовскую область из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, имеют более привлекательный вид, чем продукция местных производителей.
«Я часто контролирую закупки продуктов и могу сказать, что привозные фрукты и овощи всегда дороже местных. Иногда на 30%, а иногда и в два-три раза. Это связано со стоимостью перевозок, условиями хранения и наценкой за внешний вид», — объясняет эксперт.
Отличаться вкусовыми качествами импортные плоды, по мнению Леонида Макарова, могут не всегда.
«Как правило, привозные фрукты и овощи собирают раньше их реального срока созревания, чтобы они не испортились в дороге. Дозревают они уже в специальных помещениях, но при этом вкус получается менее насыщенным, чем у всего того, что до созревания росло в грунте под солнцем», — замечает шеф-повар.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Узбекистан, Казахстан и Таджикистан увеличили поставки овощей и фруктов в Ростовскую область.