Шеф-повар из Ростова рассказал, почему импортные фрукты и овощи кажутся пластиковыми

«Как правило, привозные фрукты и овощи собирают раньше их реального срока созревания, чтобы они не испортились в дороге. Дозревают они уже в специальных помещениях, но при этом вкус получается менее насыщенным, чем у всего того, что до созревания росло в грунте под солнцем», — замечает шеф-повар.