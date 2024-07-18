rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Спасатели тушат мебельный цех на Горсоветской улице в Ростове-на-Дону

Спасатели сообщили о пострадавших в пожаре в цехе на Горсоветской в Ростове

18 июля 2024, 15:25
Фото: 1MI
Спасатели тушат мебельный цех на Горсоветской улице в Ростове-на-Дону
Спасатели тушат мебельный цех на Горсоветской улице в Ростове-на-Дону, подробностями тушения поделились в управлении МЧС по региону и в администрации города.

Возгорание вспыхнуло по адресу Горсоветская, 83. Там располагается двухэтажный мебельный цех. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. К настоящему часу огонь локализовали. Ведется реагирование. Привлечены 54 сотрудникам МЧС и 18 единиц спецтехники.

От него ничего не осталось: пожар охватил мебельный цех на Горсоветской в Ростове
Узнать подробнее

По уточнённым данным спасателей, пострадали три человека. Двое из них находятся в больнице, один от госпитализации отказался.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Чиновников в Ростове-на-Дону оштрафовали за фотографию «Театра кукол»Власти Ростова рассказали, когда в городе восстановят электроснабжениеСами виноваты? Сразу два самокатчика попали под колеса иномарки в центре Ростова
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Центр Ростова атакуют полчища тараканов, а пчёлы совершили акт самоликвидации
Сегодня, 14:43
Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:34
Стоим в адских пробках и не можем принять душ: ростовчан разозлили веерные отключения
Сегодня, 13:57
«Это просто ужас!»: посетители автовокзала в Ростове задыхаются от духоты
Сегодня, 12:55
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
Вчера, 14:12
Как ездить с выгодой в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:00