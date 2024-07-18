Спасатели сообщили о пострадавших в пожаре в цехе на Горсоветской в Ростове

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Возгорание вспыхнуло по адресу Горсоветская, 83. Там располагается двухэтажный мебельный цех. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. К настоящему часу огонь локализовали. Ведется реагирование. Привлечены 54 сотрудникам МЧС и 18 единиц спецтехники.
По уточнённым данным спасателей, пострадали три человека. Двое из них находятся в больнице, один от госпитализации отказался.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону.