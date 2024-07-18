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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Стало известно, когда начнутся дожди после страшной жары в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда начнутся дожди после страшной жары в Ростове-на-Дону

18 июля 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни будет очень жаркая погода, а на следующей неделе могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +39 градусов. На выходных может немного похолодать, термометры покажут +35 градусов, но будет уже облачно.

В понедельник, 22 июля, могут начаться дожди, а максимальная температура составит +34 градуса. На следующий день осадки прекратятся.

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Согласно прогнозам, по ночам температура будет опускаться до +23 градусов. Дождей в эти периоды ждать не стоит.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на донской регион.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики#Магнитная буря
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