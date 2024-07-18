Стало известно, когда начнутся дожди после страшной жары в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В четверг и пятницу ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +39 градусов. На выходных может немного похолодать, термометры покажут +35 градусов, но будет уже облачно.
В понедельник, 22 июля, могут начаться дожди, а максимальная температура составит +34 градуса. На следующий день осадки прекратятся.
Согласно прогнозам, по ночам температура будет опускаться до +23 градусов. Дождей в эти периоды ждать не стоит.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на донской регион.