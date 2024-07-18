Стало известно, кого срочно примут на работу в Ростовской области

Эти специалисты очень востребованы, а также являются одними из самых дефицитных в стране и регионе. Индекс конкуренции, то есть количество резюме на одну вакансию, который при нормальной ситуации должен находиться в диапазоне от 4 до 8, для большинства этих специальностей на Дону составляет менее трех резюме на вакансию. А для продавцов и поваров он вообще ниже одного.