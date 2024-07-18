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Posted 18 июля, 06:17

Published 18 июля, 06:17

Modified 18 июля, 06:19

Updated 18 июля, 06:19

Стало известно, кого срочно примут на работу в Ростовской области

Стало известно, кого срочно примут на работу в Ростовской области

18 июля 2024, 06:17
Фото: 1MI. Стало известно, кого срочно примут на работу в Ростовской области

В Ростовской области сразу найти работу могут повара и продавцы

В Ростовской области крайне востребованными специалистами являются продавцы-консультанты и кассиры, сообщает HH.ru.

В 2024 году количество вакансий выросло за год на 51%. Всего их открыли 185 тысяч за это время.

Отмечается, что больше всего вакансий предусмотрено для консультантов и кассиров. На втором и третьем местах идут менеджеры по продажам и водители.

Стало известно, за какую работу в офисе в Ростове готовы платить больше 130 тысяч
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Кроме того, требуются повара, пекари и кондитеры.

Эти специалисты очень востребованы, а также являются одними из самых дефицитных в стране и регионе. Индекс конкуренции, то есть количество резюме на одну вакансию, который при нормальной ситуации должен находиться в диапазоне от 4 до 8, для большинства этих специальностей на Дону составляет менее трех резюме на вакансию. А для продавцов и поваров он вообще ниже одного.

Ранее стало известно, за какую работу в офисе в Ростове готовы платить больше 130 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Работа#Повар#Продавец
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