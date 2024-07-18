Стало известно, за какую работу в офисе в Ростове готовы платить больше 130 тысяч

Брокеры — это профессиональные посредники между продавцом покупателем, отвечающие за осуществление сделки. Они получают комиссионные за продажу продуктов в сферах финансов, недвижимости и некоторых других. За год предлагаемый им доход вырос на 48%. В среднем они зарабатывают 136,4 тысячи рублей. В описаниях вакансий размер заработной платы для этих специалистов обычно указывается в виде вилки, в которых работодатели учитывают максимальные возможные значения. Фактическая сумма заработка зависит от процентов со сделок.