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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Ростовской области брокеры стали одними из самых высокооплачиваемых офисных специалистов

Стало известно, за какую работу в офисе в Ростове готовы платить больше 130 тысяч

18 июля 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области брокеры стали одними из самых высокооплачиваемых офисных специалистов

Зарплаты риелторов в Ростове выросли до 128 тысяч рублей

В Ростовской области брокеры стали одними из самых высокооплачиваемых офисных специалистов, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Эксперты изучили средние зарплатные предложения для новых сотрудников на офисные позиции в Ростове и области. В регионе помимо middle- и senior-специалистов в IT, самой высокооплачиваемой в первом полугодии текущего года оказалась профессия брокера.

Брокеры — это профессиональные посредники между продавцом покупателем, отвечающие за осуществление сделки. Они получают комиссионные за продажу продуктов в сферах финансов, недвижимости и некоторых других. За год предлагаемый им доход вырос на 48%. В среднем они зарабатывают 136,4 тысячи рублей. В описаниях вакансий размер заработной платы для этих специалистов обычно указывается в виде вилки, в которых работодатели учитывают максимальные возможные значения. Фактическая сумма заработка зависит от процентов со сделок.

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На втором месте — профессия риэлтора. Предлагаемая им зарплата за год выросла на 12%, а средний доход зафиксировался на сумме в 126,4 тысячи рублей. Как у брокеров, доход агентов по недвижимости во многом зависит от процентов с продаж.

Замыкает тройку лидеров профессия агронома со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников в 82,8 тысячи рублей. За год работодатели стали предлагать таким специалистам доход на 13% выше.

Также в топ-5 вошли аналитики и инженеры. Их зарплаты за год выросли на 16% и 32% соответственно. Аналитикам в Ростове в среднем предлагают сейчас в районе 82,3 тысячи рублей. Примерно столько же платят и инженерам.

Ранее RostovGazeta рассказала, как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей.

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