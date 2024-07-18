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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Жители Ростова-на-Дону недовольны постоянным отключением электричества

Стоим в адских пробках и не можем принять душ: ростовчан разозлили веерные отключения

18 июля 2024, 13:57
Фото: «Донэнерго»
Жители Ростова-на-Дону недовольны постоянным отключением электричества
В Ростове-на-Дону на протяжении нескольких дней продолжаются веерные отключения электроэнергии. Местные жители пишут в комментариях в телеграм-канале городских властей о том, с какими сложностями им пришлось столкнуться из-за постоянных отключений света.

На протяжении нескольких дней в Ростове-на-Дону отключают электроэнергию из-за сильной жары. Данные меры необходимы для снижения нагрузок и предотвращения серьезных аварий на электросетях. Однако ростовчане подмечают, что временные ограничения стали постоянными. Люди не могут комфортно жить без света и воды. Лифты, холодильники, кондиционеры, а также другие важные технические приспособления просто не работают.

«Вчера отключили свет в 12 дня и дали сегодня в 6 утра! И сейчас опять отключили! Это беспредел!», — негодует местный житель.

«Отключение электроэнергии практически узаконили, но это преступно в такую жару отключать свет людям! Оборудование старое, еле дышит, чуть аномалия какая-то и всё рушится», — подмечает пользователь.

Новые веерные отключения света вводят в Ростовской области 17 июля
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«Почему одни и те же улицы отключают? Каждый день без света в такую жару, ни еды приготовить, ни охладиться», — пишет ростовчанка.

«Третий день подряд выключают свет в Александровке, в 75 домах. Что, больше нас поменять не с кем? В холодильниках скоро будет трупный запах», — жалуется дончанин.

«Света опять нет. В такую жару отключения света, кто позаботится о нас (у меня дома маленький ребенок и пожилая мама) и о наших электроприборах (холодильники, сплиты), кто за это будет нести ответственность», — поделилась подписчица.

«Мы в жару стоим в адских пробках из-за того что светофоры по городу не работают, приезжаем домой и сидим в жаре голодные, без возможности принять душ!» — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно, когда вернут электричество в Ростовской области.

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