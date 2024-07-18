Стоим в адских пробках и не можем принять душ: ростовчан разозлили веерные отключения

На протяжении нескольких дней в Ростове-на-Дону отключают электроэнергию из-за сильной жары. Данные меры необходимы для снижения нагрузок и предотвращения серьезных аварий на электросетях. Однако ростовчане подмечают, что временные ограничения стали постоянными. Люди не могут комфортно жить без света и воды. Лифты, холодильники, кондиционеры, а также другие важные технические приспособления просто не работают.