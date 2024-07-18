«Страшно ездить»: ростовчане рассказали об отдыхе на морских курортах

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Ростовчанка Любовь решила провести летом 2024 году отпуск в Крыму. С дочерью она отправилась в Ялту.
«Билеты на поезд из Ростова до Симферополя мы приобретали за пять дней. Переживали, что их не окажется, но никаких проблем не возникло. По крайней мере, верхние полки плацкарта были. Нам удалось даже найти два места рядом», — рассказывает Любовь.
Стоимость одного билета, по ее словам, составила порядка 2,8 тысячи рублей. А из Симферополя в Ялту ростовчане добирались на автобусе, стоимостью чуть более 450 рублей с человека.
Снять жилье в Ялте летом 2024 года оказалось легко. Цены были разные. В среднем, начинались от 5 тысяч рублей в сутки за небольшую двухкомнатную квартиру.
«Но можно походить, поторговаться, найти дешевле. Самые высокие цены — в центре города», — отмечает ростовчанка.
В целом, по словам собеседницы, стоимость продуктов в Ялте оказалась на 10-15% дороже ростовских. Однако некоторые сезонные фрукты здесь были даже дешевле.
Например, килограмм вкусных крымских персиков можно было купить от 150 до 200 рублей. К тому же, в городе есть сетевые продуктовые магазины шаговой доступности, где цены практически не отличаются от ростовских.
«В магазинах удивило дорогое пакетированное молоко. Один литровый пакет стоил 96 рублей», — добавляет собеседница.
Море в Ялте, по словам ростовчан, было великолепным.
«Когда мы приехали, наступило затишье и сильных волн не было. Плаваешь в море, вдали видишь корабли — все просто замечательно», — делятся впечатлениями ростовчане.
Приятно поразила туристов и благоустроенная набережная, и чистота вокруг, и красивые пейзажи, и круглосуточный источник с минеральной водой, которую пить можно бесплатно.
Любовь добавляет, что летом 2024 года отдыхала в Ялте не в первый раз. Но именно в этом году ее поразило огромное количество котов в городе, которых подкармливают местные жители.
«У меня аллергия на кошачью шерсть. Поэтому в этот раз весь отдых я провела с красными глазами и постоянно чихала», — объясняет ростовчанка.
А вот медицина в Ялте, по мнению туристов, оказалась на высоком уровне.
«Моя дочка неудачно подпрыгнула. Чтобы не упасть, зацепилась за ближайшее ограждение и вывернула ложе длинного ногтя. Пришлось обращаться в травмпункт. И хотя мы приезжие, не прописаны в Ялте, нас приняли очень доброжелательно по медицинскому полису и на удивление быстро оказали помощь», — рассказывает Любовь.
По словам ростовчанки, ее дочери в травмпункте медики сделали очень неожиданный комплимент.
«Чтобы узнать нет ли перелома на пальце, делали рентген. И, рассматривая его, сказали, что у нее очень красивые кости. Нас это повеселило», — объясняет собеседница.
Из-за вырванного ложа ногтя, в травмпункт ростовчанам пришлось обращаться дважды — открывать и закрывать больничный.
«Поэтому мы сделали вывод, что бесплатная медицина Ялты оказалась на очень высоком уровне», — говорит Любовь.
Ростовчанка Ксения с семьей летом 2024 года отдыхала в Абхазии. Стоимость дороги на своей машине, туда и обратно, обошлась примерно в 8 тысяч рублей.
«Однако дорога была сложной. Туда мы выезжали в ночь и добрались неплохо. Разве что на границе утром провели почти час. А когда возвращались в Ростов, и на границе проторчали больше двух часов, и в районе Горячего Ключа попали в страшную пробку», — рассказывает Ксения.
Сервис на морском курорте, по ее словам, летом 2024 года не вызвал восторженных эмоций. Остановились ростовчане в одном из отелей Гагры с трехразовым питанием.
«Нас было четверо, а номера в этом отеле типовые, без особых излишеств. Предусмотрены они для троих. Поэтому нам пришлось дополнительно вносить оплату, а жить вчетвером, с двумя детьми, в таком номере было тесновато», — говорит ростовчанка.
В целом, за неделю, стоимость проживания и питания в отеле обошлась туристам из Ростова в сумму более 90 тысяч рублей.
«В этой гостинице мы отдыхали второе лето. Но в этот раз не особо понравилось питание — было же с чем сравнивать. И вроде бы все вкусно, но выбор блюд был каким-то скудным», — уточняет Ксения.
И хотя морем ростовчане остались довольны, выяснилось, что вечерами в Гагре делать особо нечего.
«Никаких красивых пейзажных вечеров мы здесь не увидели. А все потому, что там, где мы остановились, нет набережной и нигде гулять. Ближе к центру города набережная благоустроена, но она совсем короткая и прерывается кафе, где делают ремонт», — рассказывает ростовчанка.
Разочаровал туристов из Ростова и поход в кафе на набережной.
«Мало того, что здесь было противно мыть руки — тут же стояла раковина, на которой лежал кусок мыла, а вода уходила по бетонной трубе чуть ли не под ноги. Так нам еще и принесли другие блюда — не те, которые мы заказали», — возмущается Ксения.
По словам собеседницы, персонал кафе плохо понимал русский язык. И настолько, что даже просьба принести хлеб, вызывала серьезное удивление.
«Увидев на столе совсем не то, что мы заказали, мы попытались донести это до персонала. Но добиться ничего не смогли — нас просили не нервничать и ничего не менялось. В итоге посидели мы на 10 тысяч рублей, а особого удовольствия не получили. Да и стол у нас не ломился от блюд. Но, наверное, это единичный случай», — говорит собеседница.
Отдельные вопросы у ростовчан возникли и к дорожно-транспортной инфраструктуре Абхазии.
«Передвигаться по городу пешком было очень сложно — тротуары все разбиты, плитка отваливается. А с детской коляской это оказалось и вовсе невозможно», — отмечает Ксения.
Напомним, что в июле 2023 года на курортах Абхазии прошли сильные ливни, которые затопили целые улицы. Да так, что в день потопа многих отдыхающих и местных жителей пришлось эвакуировать. Возможно, именно прошедшие ливни поспособствовали нанесению урона дорогам и тротуарам курорта Абхазии.
Отдельный вопрос у ростовских туристов вызвала манера вождения автомобилей в Гагре.
«Ездить на машине по Гагре оказалось очень опасно. Я сама водитель, и, отправившись на машине на рынок, прокляла все на свете. Создалось ощущение, что местные водители на знаки не смотрят совсем — носятся, как сумасшедшие. Едут по каким-то своим правилам движения, так, как хотят», — говорит Ксения.
Но, несмотря на все сложности, ростовские туристы подчеркивают, что все же остались довольны отдыхом в Абхазии. Однако люди считают, что цена за него летом 2024 года оказалась слишком высокой.
«Абхазия никогда не была эталоном высокого сервиса — он здесь всегда хромал. Раньше это компенсировалось низкой ценой. Но в текущем году стоимость на отдых серьезно возросла. Видимо, упор здесь делается на хорошую природу и море», — отмечает директор турагентства в Ростове Максим Гурин.
По словам турагента, сервис на морских курортах зависит не от места отдыха, а от объекта размещения. В одном и том же географическом месте могут находиться отели и с низким, и с высоким уровнем обслуживания.
«Привязки к географии нет. Даже в Сочи есть разные отели. Поэтому показателем уровня сервиса, качества питания и проживания является, конечно же, цена. От нее зависит даже тот факт, будет ли улыбаться туристам обслуживающий персонал. Поэтому чем цена за размещение выше, тем сервис будет лучше», — резюмирует Максим Гурин.
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