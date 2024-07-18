Стремительный рост цен на бензин не прекращается в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Мониторинг стоимости топлива проводится каждую неделю в российских регионах. В Ростовской области в начале июля в среднем один литр стоил 57,3 рубля, теперь цены выросли до 57,6 рубля.
В данный момент АИ-92 стоит 52,7 рубля, АИ-95 — 58,9 рубля, АИ-98 — 67,5 рубля. Дизельное топливо обходится практически в 62 рубля.
За неделю изменение цен произошло в 82 регионах. Сильнее всего бензин подорожал в Тыве и Дагестане.
Ранее стоимость картофеля взлетела в Ростовской области.
Кроме того, свадебные платья массово подорожали в донской столице в 2024 году.