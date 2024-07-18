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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Стремительный рост цен на бензин не прекращается в Ростовской области

Стремительный рост цен на бензин не прекращается в Ростовской области

18 июля 2024, 07:38
Фото: Unsplash
Стремительный рост цен на бензин не прекращается в Ростовской области

Все марки бензина подорожали в Ростовской области за неделю

В Ростовской области стоимость бензина за неделю подорожала сразу на 30 копеек, следует из данных Росстата.

Мониторинг стоимости топлива проводится каждую неделю в российских регионах. В Ростовской области в начале июля в среднем один литр стоил 57,3 рубля, теперь цены выросли до 57,6 рубля.

В данный момент АИ-92 стоит 52,7 рубля, АИ-95 — 58,9 рубля, АИ-98 — 67,5 рубля. Дизельное топливо обходится практически в 62 рубля.

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За неделю изменение цен произошло в 82 регионах. Сильнее всего бензин подорожал в Тыве и Дагестане.

Ранее стоимость картофеля взлетела в Ростовской области.

Кроме того, свадебные платья массово подорожали в донской столице в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Бензин#Топливо
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