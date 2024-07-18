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Суд в Ростове утвердил приговор сотруднице областного Минпрома за мошенничество

Суд в Ростове отправил чиновницу из Минпрома в колонию за субсидии для заправки

18 июля 2024, 12:50
Фото: Минпромэнерго Ростовской области
Суд в Ростове утвердил приговор сотруднице областного Минпрома за мошенничество
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор чиновнице Минпрома региона Светлане Ким, сообщили в управлении ФСБ.

Ранее сотрудники силового ведомства пресекли деятельность начальника отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли Минпрома Ростовской области Светланы Ким. В 2020 году, нарушив должностные инструкции, она согласовала выделение ООО «Газпром газомоторное топливо» субсидии в размере свыше 36 миллионов рублей. Деньги предназначались на строительство заправки в Ростове.

В 2022 году против Ким возбудили уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Во время следствия она находилась под домашним арестом.

В Ростове задержали сотрудницу областного Минпрома за мошенничество
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Кировский районный суд Ростова в феврале этого года признал чиновницу виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселения с запретом на два года занимать должности в госорганах.

На днях Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию к приговору, но оставил решение первой инстанции без изменений.

Сообщалось, что в деле с незаконной субсидией мог быть замешан и руководитель ООО «Газпром газомоторное топливо» Дмитрий Комаров.

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