Центр Ростова атакуют полчища тараканов, а пчёлы совершили акт самоликвидации

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Donnews пообщался с пчеловодом из хутора Красный Кут в Ростовской области. В регионе зафиксировали массовую гибель пчёл. Эксперт получила результаты обследования погибших пчёл. Предполагалось, что они умерли из-за ядов, которыми обрабатывают поля. Но заключение экспертизы это опровергло.
«Но пчёлы-то погибли. Получается, совершили суицид», — удивилась собеседница издания.
Теперь пчеловоды хотят добиться проведения повторного исследования в независимой лаборатории.
Подписчики Telegram-канада «Ростов сити News» рассказали, что стали чаще замечать на улицах города полчища тараканов. Особенно много их стало на Пушкинской улице и других местах в центре Ростова.
Люди считают, что тараканов будет только больше, пока в городе не решат вопрос с мусорными свалками. Контейнеры с мусором и урны не убирают по несколько дней.
Из-за грязи и переполненных свалок в Ростове также плодятся крысы. Опасных грызунов чаще всего замечают именно в центре города.
Министр культуры России Ольга Любимова подписала документ о включении ростовской «Тачанки» в список ОКН федерального значения. Монумент расположен на южном въезде в Ростов-на-Дону. Памятник давно стал одной из визитных карточек города.
Памятник возвели в 1977 году. Он посвящен стачке 1902 года. Автором монумента стал известный скульптор из Ростовской области Анатолий Скнарин.