rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Новости 18 июля: центр Ростова заполонили тараканы, а пчёлы совершают самоуничтожение

Центр Ростова атакуют полчища тараканов, а пчёлы совершили акт самоликвидации

18 июля 2024, 14:43
Фото: rostovgazeta.ru
Новости 18 июля: центр Ростова заполонили тараканы, а пчёлы совершают самоуничтожение
На Пушкинской в Ростове заметили полчища тараканов, тем временем пчеловоды фиксируют странное поведение пчёл, а «Тачанку» признали памятником культурного наследия России.

Неправильные пчёлы

Donnews пообщался с пчеловодом из хутора Красный Кут в Ростовской области. В регионе зафиксировали массовую гибель пчёл. Эксперт получила результаты обследования погибших пчёл. Предполагалось, что они умерли из-за ядов, которыми обрабатывают поля. Но заключение экспертизы это опровергло.

«Но пчёлы-то погибли. Получается, совершили суицид», — удивилась собеседница издания.

Теперь пчеловоды хотят добиться проведения повторного исследования в независимой лаборатории.

Массовый акт самоуничтожения пчел произошел в Ростовской области
Узнать подробнее

Тараканьи бега по мусоркам

Подписчики Telegram-канада «Ростов сити News» рассказали, что стали чаще замечать на улицах города полчища тараканов. Особенно много их стало на Пушкинской улице и других местах в центре Ростова.

Люди считают, что тараканов будет только больше, пока в городе не решат вопрос с мусорными свалками. Контейнеры с мусором и урны не убирают по несколько дней.

Из-за грязи и переполненных свалок в Ростове также плодятся крысы. Опасных грызунов чаще всего замечают именно в центре города.

Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Тачанка» в списке ОКН России

«Тачанка» в списке ОКН России«Тачанка» в списке ОКН России
«Тачанка» в списке ОКН России
Фото: М. Греков, «Тачанка (Выезд на позиции)», х.м, 1933 г.

Министр культуры России Ольга Любимова подписала документ о включении ростовской «Тачанки» в список ОКН федерального значения. Монумент расположен на южном въезде в Ростов-на-Дону. Памятник давно стал одной из визитных карточек города.

Памятник возвели в 1977 году. Он посвящен стачке 1902 года. Автором монумента стал известный скульптор из Ростовской области Анатолий Скнарин.

Читайте также:
Голубев объяснил, почему в Ростовской области не предупреждают об отключении светаДоходный дом Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектурыСтало известно, чем занимался уволившийся первый замглавы ростовского ФСИН
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия#Лето 2024
Подпишитесь
Появилось видео полыхающей мебельной фабрики в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:34
Стоим в адских пробках и не можем принять душ: ростовчан разозлили веерные отключения
Сегодня, 13:57
«Это просто ужас!»: посетители автовокзала в Ростове задыхаются от духоты
Сегодня, 12:55
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
Вчера, 14:12
Как ездить с выгодой в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:00