Центробанк объяснил высокие цены молодой картофель в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Картофеля на прилавках в регионе стало меньше из-за сокращения поставок из других стран. Местные же аграрии вынуждены больше тратиться на удобрения. По этим причинам в июне картофель стал дороже, чем год назад.
В целом, годовой прирост цен на продовольствие в Ростовской области в июне увеличился на 1,08%. Основной вклад в инфляцию внесло подорожание плодоовощной продукции.
Ранее сами аграрии заявляли, что удобрения для картофеля подорожали в Ростовской области в два раза. Выросли и затраты бизнесменов на солярку и зарплаты сотрудников.