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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Предложение картофеля на рынке в Ростовской области снизилось

Центробанк объяснил высокие цены молодой картофель в Ростовской области

18 июля 2024, 16:38
Фото: pxhere.com
Предложение картофеля на рынке в Ростовской области снизилось
Предложение картофеля на рынке в Ростовской области снизилось, заявили аналитики Центробанка.

Картофеля на прилавках в регионе стало меньше из-за сокращения поставок из других стран. Местные же аграрии вынуждены больше тратиться на удобрения. По этим причинам в июне картофель стал дороже, чем год назад.

Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области
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В целом, годовой прирост цен на продовольствие в Ростовской области в июне увеличился на 1,08%. Основной вклад в инфляцию внесло подорожание плодоовощной продукции.

Ранее сами аграрии заявляли, что удобрения для картофеля подорожали в Ростовской области в два раза. Выросли и затраты бизнесменов на солярку и зарплаты сотрудников.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#ЦБ#Инфляция в Ростовской области#Центробанк
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