В Минздраве рассказали, сколько ростовчан ежедневно вызывают скорую из-за жары

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В министерстве здравоохранения пояснили, что особенно внимательно за своим самочувствием в жару должны следить беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и те, чья работа связана с физическими нагрузками или продолжительным нахождением на улице. Также постоянно нужно обращать внимание на состояние детей.
Специалисты добавили, что в среднем три дончанина ежедневно вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в жаркую погоду. При этом общее количество вызовов врачей значительно не увеличилось.