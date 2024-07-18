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Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В среднем три дончанина ежедневно вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в жару

В Минздраве рассказали, сколько ростовчан ежедневно вызывают скорую из-за жары

18 июля 2024, 17:37
Фото: 1MI
В среднем три дончанина ежедневно вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в жару
В среднем три дончанина ежедневно вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в жару, рассказали «Дон 24» в Минздраве Ростовской области.

В министерстве здравоохранения пояснили, что особенно внимательно за своим самочувствием в жару должны следить беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и те, чья работа связана с физическими нагрузками или продолжительным нахождением на улице. Также постоянно нужно обращать внимание на состояние детей.

Специалисты добавили, что в среднем три дончанина ежедневно вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в жаркую погоду. При этом общее количество вызовов врачей значительно не увеличилось.

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Тем временем синоптики обнадёжили, что уже в выходные на Ростовскую область обрушатся дожди.

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