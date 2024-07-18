В Минздраве рассказали, сколько ростовчан ежедневно вызывают скорую из-за жары

В министерстве здравоохранения пояснили, что особенно внимательно за своим самочувствием в жару должны следить беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и те, чья работа связана с физическими нагрузками или продолжительным нахождением на улице. Также постоянно нужно обращать внимание на состояние детей.