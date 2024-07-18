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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В РФ выросло число совершенных ОПГ преступлений

В РФ выросло число совершенных ОПГ преступлений

18 июля 2024, 11:07
Фото: Unsplash
В РФ выросло число совершенных ОПГ преступлений
«Новые известия» сообщают о росте числа преступлений, совершенных преступными группировками в России.

За первые пять месяцев текущего года преступные группировки совершили 16,9 тысячи преступлений. Специалисты утверждают, что подобных масштабов страна не видела с времен криминального беспредела «лихих 90-х».

Из этого числа почти 20% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.

В предыдущие годы количество совершенных преступлений было значительно ниже: в 2023 году зарегистрировали 13,6 тысячи, в 2022 году — 10,8 тысячи, а в 2021 году — 9,6 тысячи.

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Издание отмечает, что почти две трети (57,7%) преступлений совершаются рецидивистами, ранее уже привлекавшимися к ответственности.

По данным издания, масштабы преступлений, совершаемых организованными преступными группировками, впечатляют: банды активно перемещаются по стране, продолжая совершать нападения на людей. Однако их своевременно остановить удается не всегда.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОПГ#Преступления#Происшествия
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