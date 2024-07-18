В РФ выросло число совершенных ОПГ преступлений

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
За первые пять месяцев текущего года преступные группировки совершили 16,9 тысячи преступлений. Специалисты утверждают, что подобных масштабов страна не видела с времен криминального беспредела «лихих 90-х».
Из этого числа почти 20% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.
В предыдущие годы количество совершенных преступлений было значительно ниже: в 2023 году зарегистрировали 13,6 тысячи, в 2022 году — 10,8 тысячи, а в 2021 году — 9,6 тысячи.
Издание отмечает, что почти две трети (57,7%) преступлений совершаются рецидивистами, ранее уже привлекавшимися к ответственности.
По данным издания, масштабы преступлений, совершаемых организованными преступными группировками, впечатляют: банды активно перемещаются по стране, продолжая совершать нападения на людей. Однако их своевременно остановить удается не всегда.
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