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В Ростове-на-Дону остановили снос аварийного дома на Нариманова

В Ростове-на-Дону остановили снос аварийного дома на Нариманова

18 июля 2024, 09:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону остановили снос аварийного дома на Нариманова
В Ростове-на-Дону приостановили процесс сноса разрушенного общежития на Нариманова, 72/3, сообщает Rostov.Ru.

В Ростове-на-Дону временно остановили снос нашумевшего многоквартирного дома на Нариманова, 72/3. В процесс ликвидации вмешался Следственный комитет. Ведомство признало здание вещественным доказательством. В связи с этим его нельзя демонтировать.

Отметим, что пятиэтажку должны были снести за три дня — с 15 по 18 июля.

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Напомним, что в конце января аварийный дом по адресу Нариманова, 72/3 начал быстро разрушаться. Жильцы успели выбежать из здания, когда рухнул один из подъездов. Внутри многоэтажки остались все вещи, документы и питомцы пострадавших ростовчан. Животных спасли спустя несколько дней волонтеры и спасатели. Городские власти выплатили компенсацию людям от 10 до 100 тысяч рублей. Однако эти деньги не покрыли все убытки. Разозленные горожане несколько раз предпринимали попытки проникнуть в общежитие, противостоя сотрудникам полиции, чтобы забрать свое имущество. Сейчас здание огорожено, а некоторые окна заколочены.

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