В Ростове-на-Дону остановили снос аварийного дома на Нариманова

Напомним, что в конце января аварийный дом по адресу Нариманова, 72/3 начал быстро разрушаться. Жильцы успели выбежать из здания, когда рухнул один из подъездов. Внутри многоэтажки остались все вещи, документы и питомцы пострадавших ростовчан. Животных спасли спустя несколько дней волонтеры и спасатели. Городские власти выплатили компенсацию людям от 10 до 100 тысяч рублей. Однако эти деньги не покрыли все убытки. Разозленные горожане несколько раз предпринимали попытки проникнуть в общежитие, противостоя сотрудникам полиции, чтобы забрать свое имущество. Сейчас здание огорожено, а некоторые окна заколочены.