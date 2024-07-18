В Ростове-на-Дону остановили снос аварийного дома на Нариманова

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Ростове-на-Дону временно остановили снос нашумевшего многоквартирного дома на Нариманова, 72/3. В процесс ликвидации вмешался Следственный комитет. Ведомство признало здание вещественным доказательством. В связи с этим его нельзя демонтировать.
Отметим, что пятиэтажку должны были снести за три дня — с 15 по 18 июля.
Напомним, что в конце января аварийный дом по адресу Нариманова, 72/3 начал быстро разрушаться. Жильцы успели выбежать из здания, когда рухнул один из подъездов. Внутри многоэтажки остались все вещи, документы и питомцы пострадавших ростовчан. Животных спасли спустя несколько дней волонтеры и спасатели. Городские власти выплатили компенсацию людям от 10 до 100 тысяч рублей. Однако эти деньги не покрыли все убытки. Разозленные горожане несколько раз предпринимали попытки проникнуть в общежитие, противостоя сотрудникам полиции, чтобы забрать свое имущество. Сейчас здание огорожено, а некоторые окна заколочены.