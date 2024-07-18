В Ростове-на-Дону планируют реконструировать особняк конца XIX века

В Ростове-на-Дону восстановят особняк, который был построен в 1892 году. Здание признано аварийным, но подлежащим к реконструкции. В связи с этим власти города изымут землю под многоквартирным домом по адресу переулок Доломановский, 29, литер АА1 для проведения необходимых работ. Площадь территории составляет 1074 квадратных метра.