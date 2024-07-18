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В Ростове-на-Дону планируют реконструировать особняк конца XIX века

В Ростове-на-Дону планируют реконструировать особняк конца XIX века

18 июля 2024, 07:52
Фото: GennadyL/cc0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону планируют реконструировать особняк конца XIX века
Власти Ростова-на-Дону изымут земельный участок старинного дома для дальнейшей его реконструкции. Соответствующее постановление размещено на сайте горадминистрации.

В Ростове-на-Дону восстановят особняк, который был построен в 1892 году. Здание признано аварийным, но подлежащим к реконструкции. В связи с этим власти города изымут землю под многоквартирным домом по адресу переулок Доломановский, 29, литер АА1 для проведения необходимых работ. Площадь территории составляет 1074 квадратных метра.

В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической
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Контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Ранее в донской столице старинный дом на Станиславского признали памятником истории.

#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Восстановление#Дом#Реконструкция#Старинные здания#История#Последние новости Ростова на сегодня#Здания#Многоквартирный дом
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