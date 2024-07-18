В Ростове-на-Дону планируют реконструировать особняк конца XIX века

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
В Ростове-на-Дону восстановят особняк, который был построен в 1892 году. Здание признано аварийным, но подлежащим к реконструкции. В связи с этим власти города изымут землю под многоквартирным домом по адресу переулок Доломановский, 29, литер АА1 для проведения необходимых работ. Площадь территории составляет 1074 квадратных метра.
Контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун.
Ранее в донской столице старинный дом на Станиславского признали памятником истории.