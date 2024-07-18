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В Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку

В Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку

18 июля 2024, 09:32
Фото: zoofanatic/cc by 2.0/flickr.com
В Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку
В Ростовской области псы чуть не загрызли редкое млекопитающее. Люди спасли хорька-перевязку, который находится в Красной книге, сообщает «Дон-24».

В Новочеркасске прохожий спас перевязку, которая занесена в Красную книгу. Местный житель заметил измученного и истощённого зверька, который из последних сил пытался отбиться от собак. Спасителем оказался директор приюта для животных Илья Нурутдинов. Он забрал хоря-перевязку в учреждение.

Нурутдинов предположил, что млекопитающее еще является детенышем, который жил с людьми. Убежала перевязка сама или ее выкинули, неизвестно. Работники приюта нормализуют состояние зверька и отпустят на волю, если тот сохранит способность охотиться.

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Фото: ИА «ДОН24»

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Собака#Новочеркасск#Животные#Помощь#Дикие животные#Красная Книга#Приют
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