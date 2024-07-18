В Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Новочеркасске прохожий спас перевязку, которая занесена в Красную книгу. Местный житель заметил измученного и истощённого зверька, который из последних сил пытался отбиться от собак. Спасителем оказался директор приюта для животных Илья Нурутдинов. Он забрал хоря-перевязку в учреждение.
Нурутдинов предположил, что млекопитающее еще является детенышем, который жил с людьми. Убежала перевязка сама или ее выкинули, неизвестно. Работники приюта нормализуют состояние зверька и отпустят на волю, если тот сохранит способность охотиться.