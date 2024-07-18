В суд передано дело об обрушении трибун на Гребном канале в Ростове

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Следователям удалось установить, что в 2022 году один из ростовских бизнесменов заключил контракт с и. о. директора спортивной школы олимпийского резерва № 5 на производство и установку пяти трибун. В дальнейшем коммерсант изготовил трибуны, но они не соответствовали никаким требованиям безопасности. Это не помешало ему формально выполнить контракт и установить их на территории Гребного канала.
В мае 2023 года там проходил футбольный матч среди юниоров. В Ростове тогда бушевал мощный ливень с сильными порывами ветра. Металлические трибуны рухнули. Травмы в результате инцидента получили 56 человек, включая детей. Мама одного из футболистов погибла.
Во время расследования бизнесмена, поставившего трибуны, взяли под домашний арест. Сейчас следственные работы закончились. Дело против коммерсанта передано в суд для рассмотрения по существу.
На днях глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о волоките в деле о трагедии на Гребном канале. Он потребовал принять меры для завершения расследования в кратчайшие сроки.