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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Расследование уголовного дела о гибели человека и травмировании детей на Гребном канале завершилось

В суд передано дело об обрушении трибун на Гребном канале в Ростове

18 июля 2024, 16:22
Фото: 1MI
Расследование уголовного дела о гибели человека и травмировании детей на Гребном канале завершилось
Расследование уголовного дела о гибели человека и травмировании детей на Гребном канале завершилось, сообщили в ростовском Следкоме.

Следователям удалось установить, что в 2022 году один из ростовских бизнесменов заключил контракт с и. о. директора спортивной школы олимпийского резерва № 5 на производство и установку пяти трибун. В дальнейшем коммерсант изготовил трибуны, но они не соответствовали никаким требованиям безопасности. Это не помешало ему формально выполнить контракт и установить их на территории Гребного канала.

В мае 2023 года там проходил футбольный матч среди юниоров. В Ростове тогда бушевал мощный ливень с сильными порывами ветра. Металлические трибуны рухнули. Травмы в результате инцидента получили 56 человек, включая детей. Мама одного из футболистов погибла.

Расследование уголовного дела о гибели человека и травмировании детей на Гребном канале завершилось
Видео: Управление СК РФ по Ростовской области

Во время расследования бизнесмена, поставившего трибуны, взяли под домашний арест. Сейчас следственные работы закончились. Дело против коммерсанта передано в суд для рассмотрения по существу.

На днях глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о волоките в деле о трагедии на Гребном канале. Он потребовал принять меры для завершения расследования в кратчайшие сроки.

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