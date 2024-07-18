В суд передано дело об обрушении трибун на Гребном канале в Ростове

Следователям удалось установить, что в 2022 году один из ростовских бизнесменов заключил контракт с и. о. директора спортивной школы олимпийского резерва № 5 на производство и установку пяти трибун. В дальнейшем коммерсант изготовил трибуны, но они не соответствовали никаким требованиям безопасности. Это не помешало ему формально выполнить контракт и установить их на территории Гребного канала.