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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В выходные жителей Ростовской области ожидают жара и дожди

В выходные на Ростовскую область обрушатся дожди

18 июля 2024, 13:06
Фото: Unsplash
В выходные жителей Ростовской области ожидают жара и дожди
В субботу и воскресенье в Ростове-на-Дону будет влажная и жаркая погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, сообщает Gismeteo.

В ближайшие дни в Ростов-на-Дону придут осадки. Так, в субботу, 20 июля в донской столице ожидается облачная погода. Столбик термометра поднимется до +23 градусов утром, до +34 градусов днем и к вечеру опустится до +29 градусов. С 12.00 до 15.00 мск пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.

В воскресенье, диапазон температур днем составит от +29 до +34 градуса, а вечером от +25 до +30 градусов. Погода ожидается малооблачная без осадков, ветер восточный до 6 метров в секунду.

В Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года
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Ранее в Ростове-на-Дону жара побила температурный рекорд 1951 года.

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