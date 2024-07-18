В выходные на Ростовскую область обрушатся дожди

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В ближайшие дни в Ростов-на-Дону придут осадки. Так, в субботу, 20 июля в донской столице ожидается облачная погода. Столбик термометра поднимется до +23 градусов утром, до +34 градусов днем и к вечеру опустится до +29 градусов. С 12.00 до 15.00 мск пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
В воскресенье, диапазон температур днем составит от +29 до +34 градуса, а вечером от +25 до +30 градусов. Погода ожидается малооблачная без осадков, ветер восточный до 6 метров в секунду.
Ранее в Ростове-на-Дону жара побила температурный рекорд 1951 года.
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