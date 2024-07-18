В выходные на Ростовскую область обрушатся дожди

В ближайшие дни в Ростов-на-Дону придут осадки. Так, в субботу, 20 июля в донской столице ожидается облачная погода. Столбик термометра поднимется до +23 градусов утром, до +34 градусов днем и к вечеру опустится до +29 градусов. С 12.00 до 15.00 мск пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.