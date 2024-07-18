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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Житель Ростовской области ударил ветеринара из-за выкидыша кошки

Житель Ростовской области избил девушку-ветеринара до потери сознания

18 июля 2024, 13:47
Фото: Видео «КВУ Шахты» / Изображение Midjourney
Житель Ростовской области ударил ветеринара из-за выкидыша кошки
В Ростовской области клиент ветклиники накинулся на девушку-ветеринара с кулаками из-за того, что якобы из-за нее у его кошки произошел выкидыш, сообщает издание «К Вашим услугам».

В Шахтах мужчина принес в ветеринарную клинику свою беременную кошку. Он пожаловался на опухшие молочные железы любимицы. Оказалось, что у животного мастит. Врач назначила необходимое лечение, в том числе местную анестезию.

Через несколько недель мужчина вернулся в клинику и обвинил ветеринара в том, что ее действия спровоцировали выкидыш. Он утверждал, что всему виной уколы обезболивающего, которые назначили кошке при заболевании. Хозяин считал, что их ставят в молочные пакеты, где и развиваются плоды. Врач попыталась объяснить, что его предположения неверны. Однако в ответ она получила кулаком по лицу. От удара девушка потеряла сознание.

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ГУ МВД России по Ростовской области рассказало, что сообщение о данном конфликте поступило в отделение полиции №3 УМВД по городу Шахты. Полицейские уже устанавливают личность дебошира и проверяют всех обстоятельства случившегося.

Ранее зоолог рассказал, что жара может стать причиной гибели животных в Ростовской области.

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