Житель Ростовской области избил девушку-ветеринара до потери сознания

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В Шахтах мужчина принес в ветеринарную клинику свою беременную кошку. Он пожаловался на опухшие молочные железы любимицы. Оказалось, что у животного мастит. Врач назначила необходимое лечение, в том числе местную анестезию.
Через несколько недель мужчина вернулся в клинику и обвинил ветеринара в том, что ее действия спровоцировали выкидыш. Он утверждал, что всему виной уколы обезболивающего, которые назначили кошке при заболевании. Хозяин считал, что их ставят в молочные пакеты, где и развиваются плоды. Врач попыталась объяснить, что его предположения неверны. Однако в ответ она получила кулаком по лицу. От удара девушка потеряла сознание.
ГУ МВД России по Ростовской области рассказало, что сообщение о данном конфликте поступило в отделение полиции №3 УМВД по городу Шахты. Полицейские уже устанавливают личность дебошира и проверяют всех обстоятельства случившегося.
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