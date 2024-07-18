Житель Ростовской области избил девушку-ветеринара до потери сознания

Через несколько недель мужчина вернулся в клинику и обвинил ветеринара в том, что ее действия спровоцировали выкидыш. Он утверждал, что всему виной уколы обезболивающего, которые назначили кошке при заболевании. Хозяин считал, что их ставят в молочные пакеты, где и развиваются плоды. Врач попыталась объяснить, что его предположения неверны. Однако в ответ она получила кулаком по лицу. От удара девушка потеряла сознание.