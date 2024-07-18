Жители Ростова массово играли в пушбол 100 лет назад

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Считается, что эта игра появилась в 1894 году. Но особой известности ныне она не имеет.
Пушбол (от англ. push − толкать и ball − мяч) бывает, как я уже писал, и на воде.
Была даже конная версия пушбола. В России же впервые описание пушбола было дано в журнале «Огонек» в 1902 году (№ 48).
Сегодня в это сложно поверить, но в первые годы советской власти пушбол был довольно популярен в нашей стране. Он даже входил в программу I Всесоюзной спартакиады 1928 года.
Конечно, у этой игры были свои правила, свои особенности. Многое зависело от того, где вы играете в пушбол − на воде, в поле или на лошадях.
А о том, как был популярен пушбол в Ростове, как я уже писал, можно судить по газетным публикациям тридцатых годов, которые выложила на своей страничке краевед Оксана Мордовина.
В частности, из заметки «На пляже» мы можем узнать, что на ростовском детском пляже ребята под руководством инструктора физкультуры товарища Масесова играют в пушбол. Разумеется, это был пушбол на воде.
При этом автор заметки сетует на то, что мало внимания уделяется детскому пляжу, он не благоустроен. А еще корреспондент возмущался тем, что в ростовскую жару на набережной быстро заканчивалась холодная минеральная вода. И приходилось горожанам довольствоваться кружкой тепловатого мутного кваса.
Но и это еще не все. Из публикации газеты «Молот» за 1938 год («Город без льда». Самойлов) мы также можем узнать, что в то время в Ростове стояла жара до 38 градусов в тени. При этом корреспондент жаловался на то, что в городе нельзя купить лед, он быстро заканчивается. В те годы в городе были киоски Хладопрома.
«38 градусов в тени, жара держится прочно. Ростовский холодильник вырабатывает недостаточно искусственного льда, чтобы можно было его на подводах развозить по домам…»
Далее Самойлов пишет следующее: «На Старом базаре мы увидели у киоска Хладопрома толпу покупателей − человек около ста. Три часа дня, самая горячая пора, но льда нет. С утра было завезено льда тонны четыре, их хватило ненадолго. Киоск совершенно не приспособлен для торговли льдом: две маленькие кладовушки, неудобные весы, узкое окно − все это способствует быстрому таянию льда и замедляет торговлю».
Что можно сказать? Во все времена, как обычно у нас бывает, всегда чего-то не хватает. Свою эмоциональную публикацию Самойлов заканчивает так: «Лед в Ростове есть. При желании можно было бы удовлетворить спрос. Но вся беда в том, что этого-то желания торгующие организации не обнаруживают. Такое барско-пренебрежительное отношение к нуждам населения не может быть далее терпимо».
Знаете, почему интересно читать публикации давно минувших лет? Из них узнаешь для себя много нового. Например, теперь мы знаем, что в Ростове был популярен пушбол, а жаркое лето было характерным для нашего южного города и в тридцатые годы минувшего века. И газетные публикации тех лет о том, что в тени было до 38 градусов, являются ярким тому подтверждением.
Напомним, что ранее краевед Георгий Багдыков рассказал о том, как жители Нахичевани очень любили пить калмыцкий чай. Бабушки и старые нахичеванские доктора уверяли, что калмыцкий чай особый, лечебный. Подсоленный молочный напиток рекомендовали пить ослабленным и уставшим. В старину нахичеванские лекари назначали этот чай при простудах, кашле, истощении, тем, кому очень нужно поскорее набраться сил.
Особенно калмыцкий чай любили пить зимними вечерами. Вообще, считается, что этот чай всегда пили кочевые народы: монголы, буряты, калмыки и другие. Но каким-то чудесным образом он попал к нам на Дон (думаю, с торговцами, как известно, донские армяне активно занимались предпринимательской деятельностью) и стал любимым напитком нахичеванцев.