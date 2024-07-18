Жители Ростова массово играли в пушбол 100 лет назад

Но и это еще не все. Из публикации газеты «Молот» за 1938 год («Город без льда». Самойлов) мы также можем узнать, что в то время в Ростове стояла жара до 38 градусов в тени. При этом корреспондент жаловался на то, что в городе нельзя купить лед, он быстро заканчивается. В те годы в городе были киоски Хладопрома.