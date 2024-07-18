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Published Сегодня, 09:35

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Зоолог объяснил, почему умирает рыба в Северном водохранилище

Зоолог объяснил, почему умирает рыба в Северном водохранилище в Ростове

18 июля 2024, 09:35
Фото: Unsplash
Зоолог объяснил, почему умирает рыба в Северном водохранилище
Ростовчане опубликовали в социальных сетях снимки, подтверждающие массовый мор рыбы в Северном водохранилище. Ростовский зоолог Регина Ерофеева объяснила, с чем может быть связано это явление.

Ростовский зоолог Регина Ерофеева объясняет, что массовой мор рыбы был вызван сильным нагревом воды из-за жары.

«Высокая температура воздуха вызвала целую цепочку событий, которые погубили рыбу. Вода в водохранилище нагрелась быстро, так как никакого естественного течения там нет. В теплой воде начали активно размножаться водоросли, которые для развития используют растворенный в воде кислород. Этим же кислородом дышит и рыба», — объясняет эксперт.

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Спасти ситуацию, по мнению Регины Ерофеевой, поможет искусственное насыщение водоема кислородом при помощи специальных аэраторов или высадкой водорослей, которые насыщают воду вокруг кислородом.

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