Зоолог объяснил, почему умирает рыба в Северном водохранилище в Ростове

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Ростовский зоолог Регина Ерофеева объясняет, что массовой мор рыбы был вызван сильным нагревом воды из-за жары.
«Высокая температура воздуха вызвала целую цепочку событий, которые погубили рыбу. Вода в водохранилище нагрелась быстро, так как никакого естественного течения там нет. В теплой воде начали активно размножаться водоросли, которые для развития используют растворенный в воде кислород. Этим же кислородом дышит и рыба», — объясняет эксперт.
Спасти ситуацию, по мнению Регины Ерофеевой, поможет искусственное насыщение водоема кислородом при помощи специальных аэраторов или высадкой водорослей, которые насыщают воду вокруг кислородом.
Ранее RostovGazeta писала о том, где в Ростовской области ловить щуку.