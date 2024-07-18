Зоолог объяснил, почему умирает рыба в Северном водохранилище в Ростове

«Высокая температура воздуха вызвала целую цепочку событий, которые погубили рыбу. Вода в водохранилище нагрелась быстро, так как никакого естественного течения там нет. В теплой воде начали активно размножаться водоросли, которые для развития используют растворенный в воде кислород. Этим же кислородом дышит и рыба», — объясняет эксперт.