Алексей Логвиненко: Ремонт моста по проспекту Стачки начнется через несколько дней

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, буквально через несколько дней, 24 июля начнется реализация муниципального контракта по ремонту путепровода через железнодорожные пути по проспекту Стачки.
— Силами подрядной организации в рамках реализации муниципального контракта планируется приступить к ремонту одного из ключевых мостов донской столицы — путепровода через ж/д пути по пр. Стачки, который обеспечивает транспортное сообщение центральной части нашего города с западной. Протяженность искусственного сооружения составляет 271 метр. В рамках исполнения контракта запланированы работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части с дальнейшим устройством нового покрытия, — рассказал Алексей Логвиненко.
Глава администрации города добавил, что работы по ремонту данного объекта будут проводиться в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения в ночное время суток. При производстве работ на период ремонта с 24 июля по 5 августа движение транспорта будет ограничено по полосам, со снятием ограничений в утренние часы. Поэтому городским автолюбителям нужно заблаговременно выбирать альтернативные маршруты. Завершить работы по реконструкции моста планируется до 5 августа текущего года.
Напомним, что на 2024 год городской администрацией запланировано реализовать масштабные проекты по строительству и реконструкции ростовских дорог. По мнению сотрудников городской администрации, воплощение этих проектов не только улучшит транспортную доступность некоторых районов, но и решит многолетние проблемы. Причем часть из них уже была выполнена, как например постройка дороги и сооружение нового моста к садоводческому товариществу «Нефтяник», которую проложили через Ботанический сад.
Наряду с ремонтом моста на проспекте Стачки, администрация города продолжает реконструкцию автодороги по улице Вавилова, которая расширит возможности транспортного потока и свяжет город с Суворовским районом. Также в скором времени может стартовать проект соединительного участка улиц Доватора и Зоологической, который станет дублером Змиевского проезда.