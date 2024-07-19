Алексей Логвиненко: Ремонт моста по проспекту Стачки начнется через несколько дней

Глава администрации города добавил, что работы по ремонту данного объекта будут проводиться в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения в ночное время суток. При производстве работ на период ремонта с 24 июля по 5 августа движение транспорта будет ограничено по полосам, со снятием ограничений в утренние часы. Поэтому городским автолюбителям нужно заблаговременно выбирать альтернативные маршруты. Завершить работы по реконструкции моста планируется до 5 августа текущего года.