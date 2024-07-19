Больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на Старый автовокзал Ростова

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Открытое письмо подписали больше тысячи местные жителей. Они пишут, что недовольны переносом маршрутов со старого автовокзала на новый — Центральный. Люди считают, что их принуждают ездить на самую окраину города. Добраться из Ростова в Новочеркасск, Багаевскую и другие населенные пункты со старого автовокзала попросту удобнее.
«Областная власть не обсуждала это решение с пассажирами, хотя их мнение должны брать за основу в таких принципиальных и кардинальных вопросах», — отмечают жители.
Авторы письма не против того, чтобы автобусы по пути заезжали на Центральный автовокзал, но отправной точкой, по их мнению, должен оставаться старый вокзал.
Ещё одной проблемой нового автовокзала стали сложности с его транспортной доступностью. Сообщалось, что там будут останавливаться три автобуса и один троллейбус.