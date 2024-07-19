Больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на Старый автовокзал Ростова

Открытое письмо подписали больше тысячи местные жителей. Они пишут, что недовольны переносом маршрутов со старого автовокзала на новый — Центральный. Люди считают, что их принуждают ездить на самую окраину города. Добраться из Ростова в Новочеркасск, Багаевскую и другие населенные пункты со старого автовокзала попросту удобнее.