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Published Сегодня, 08:59

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Больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на Старый автовокзал Ростова

Больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на старый автовокзал Ростова

19 июля 2024, 08:59
Фото: rostovgazeta.ru
Больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на Старый автовокзал Ростова
Все больше жителей региона высказывают недовольство работой Центрального автовокзала, в распоряжение «Блокнот Ростов» попало обращение граждан с требованием вернуть маршруты на старый автовокзал.

Открытое письмо подписали больше тысячи местные жителей. Они пишут, что недовольны переносом маршрутов со старого автовокзала на новый — Центральный. Люди считают, что их принуждают ездить на самую окраину города. Добраться из Ростова в Новочеркасск, Багаевскую и другие населенные пункты со старого автовокзала попросту удобнее.

«Областная власть не обсуждала это решение с пассажирами, хотя их мнение должны брать за основу в таких принципиальных и кардинальных вопросах», — отмечают жители.

Авторы письма не против того, чтобы автобусы по пути заезжали на Центральный автовокзал, но отправной точкой, по их мнению, должен оставаться старый вокзал.

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Ещё одной проблемой нового автовокзала стали сложности с его транспортной доступностью. Сообщалось, что там будут останавливаться три автобуса и один троллейбус.

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