Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По словам очевидцев, один из дерущихся достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. У пострадавшего оказалось ранение ноги.
«Все это происходило в людном месте, где гуляло много детей», — говорится в публикации.
Теперь в региональном УМВД рассказали, что проводится проверка. В данный момент устанавливаются участники, причины и обстоятельства конфликта.
Ранее в Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов.
До этого несколько человек арестовали после разборок фермеров в регионе.