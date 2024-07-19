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Updated Сегодня, 07:38

Полицейские в Ростове проводят проверку по факту стрельбы на Нагибина

Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону

19 июля 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney

Полицейские в Ростове проводят проверку по факту стрельбы на Нагибина

В Ростове-на-Дону на детской площадке на проспекте Михаила Нагибина подрались два человека, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По словам очевидцев, один из дерущихся достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. У пострадавшего оказалось ранение ноги.

«Все это происходило в людном месте, где гуляло много детей», — говорится в публикации.

В Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов
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Теперь в региональном УМВД рассказали, что проводится проверка. В данный момент устанавливаются участники, причины и обстоятельства конфликта.

Фото: Это Ростов — ТГ

Ранее в Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов.

До этого несколько человек арестовали после разборок фермеров в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Драка#Детская площадка#Стрельба
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