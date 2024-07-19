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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Движение ограничат на Стачки в Ростове-на-Дону до 5 августа

Движение ограничат на Стачки в Ростове-на-Дону до 5 августа

19 июля 2024, 13:32
Фото: rostov-gorod.ru
Движение ограничат на Стачки в Ростове-на-Дону до 5 августа
В Ростове-на-Дону введут ограничения движения в части проспекта Стачки из-за ремонтных работ, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

С 24 июля начнут приводить в порядок путепровод через железнодорожные пути по проспекту Стачки. Это важный объект для города, так как он обеспечивает транспортную связь западной части донской столицы с центральной.

Длина путепровода превышает 270 метров, здесь планируется проложить новое покрытие. Все запланированные работы должны завершиться 5 августа.

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«На этот период движение автомобилей будет ограничено по полосам, со снятием ограничений в утренние часы», — предупредил Логвиненко.

Он попросил водителей заранее строить маршруты, если требуется ехать в этом направлении.

Ранее стало известно, что пешеходам ограничат движение по Большой Садовой на четыре месяца.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Ремонтные работы
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