Движение ограничат на Стачки в Ростове-на-Дону до 5 августа

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
С 24 июля начнут приводить в порядок путепровод через железнодорожные пути по проспекту Стачки. Это важный объект для города, так как он обеспечивает транспортную связь западной части донской столицы с центральной.
Длина путепровода превышает 270 метров, здесь планируется проложить новое покрытие. Все запланированные работы должны завершиться 5 августа.
«На этот период движение автомобилей будет ограничено по полосам, со снятием ограничений в утренние часы», — предупредил Логвиненко.
Он попросил водителей заранее строить маршруты, если требуется ехать в этом направлении.
Ранее стало известно, что пешеходам ограничат движение по Большой Садовой на четыре месяца.