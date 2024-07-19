Экстренное сообщение выпустили для водителей в Ростовской области из-за жары

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В регионе прогнозируется температура воздуха свыше +40 градусов. В период жары внимательнее к своему самочувствию нужно относиться и автомобилистам. Особенно тем из них, кто имеет хронические заболевания или достиг преклонного возраста.
Инспекторы просят водителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Если отменить поездку не получиться, в пути нужно следить за своим самочувствием. В случае появления признаков переутомления, плохого самочувствия, следует остановиться и обратиться за помощью.