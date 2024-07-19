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Published Сегодня, 07:52

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Экстренное сообщение выпустили для водителей в Ростовской области из-за жары

Экстренное сообщение выпустили для водителей в Ростовской области из-за жары

19 июля 2024, 07:52
Фото: Unsplash
Экстренное сообщение выпустили для водителей в Ростовской области из-за жары
Автомобилистам стоит отказаться от поездок на большие расстояния из-за аномальной жары, предупредили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В регионе прогнозируется температура воздуха свыше +40 градусов. В период жары внимательнее к своему самочувствию нужно относиться и автомобилистам. Особенно тем из них, кто имеет хронические заболевания или достиг преклонного возраста.

Инспекторы просят водителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Если отменить поездку не получиться, в пути нужно следить за своим самочувствием. В случае появления признаков переутомления, плохого самочувствия, следует остановиться и обратиться за помощью.

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Ранее в Минздраве рассказали, сколько ростовчан ежедневно вызывают скорую из-за жары.

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