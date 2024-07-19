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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

Электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова. Но есть нюанс

Электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова. Но есть нюанс

19 июля 2024, 11:53
Фото: rostovgazeta.ru
Электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова. Но есть нюанс

Электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова лишь в 2025 году

Маршрут электробуса на Левый берег в Ростове откроют в следующем году, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Предполагается, что электробус свяжет новый жилой комплекс «Левобережье» с Большой Садовой улицей и Привокзальной площадью. Маршрут откроют лишь в 2025 году, потому что тогда в Ростов поступит новая партия электробусов.

Директор департамента транспорта Вадим Шкабарня отметил, что на Привокзальной площади уже установлена зарядная станция для электробусов. Он добавил, что если Ростов раньше 2025 года получит троллейбусы с автономным ходом по проекту «Чистый воздух», то на маршрут до «Левобережья» запустят их.

«Развитие маршрутной сети на левом берегу видим только с экологически чистым транспортом», — заключил Шкабарня.

Хватит ли такого количества транспорта для связи огромного ЖК с центром Ростова, пока неясно.

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