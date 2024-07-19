Электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова. Но есть нюанс

Директор департамента транспорта Вадим Шкабарня отметил, что на Привокзальной площади уже установлена зарядная станция для электробусов. Он добавил, что если Ростов раньше 2025 года получит троллейбусы с автономным ходом по проекту «Чистый воздух», то на маршрут до «Левобережья» запустят их.