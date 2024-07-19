Мать пропавшей студентки из Ростова заявила, что ее дочь инструктировал куратор

Напомним, что девушка пропала в начале февраля 2024 года. Она отправилась на соревнования в Каспийск. После проигранного боя девушка убежала на берег моря, но потом пропала из объективов камер видеонаблюдения. С собой Анна не взяла никаких средств связи. До сих пор о ее местонахождения ничего неизвестно.