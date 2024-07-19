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Published Сегодня, 12:58

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Мать пропавшей студентки из Ростова утверждает, что ее дочь инструктировали

Мать пропавшей студентки из Ростова заявила, что ее дочь инструктировал куратор

19 июля 2024, 12:58
Фото: Unsplash
Мать пропавшей студентки из Ростова утверждает, что ее дочь инструктировали
Мать исчезнувшей в Дагестане спортсменки из Ростова-на-Дону заявила, что ее дочь мог инструктировать куратор, сообщает «Комсомольская правда Ростов».

Жительница Ростова-на-Дону считает, что ее таинственно пропавшая дочь могла выполнять указания некоего мужчины. Именно он мог приказать спортсменке перелезть через забор санатория и проникнуть на территорию учреждения. После чего она и пропала из вида.

Диана Цомартова подумала о такой версии развития событий после того, как в Дагестане ей рассказали о том, что неподалеку от места исчезновения видели неизвестного мужчину, который и мог давать различные инструкции.

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Напомним, что девушка пропала в начале февраля 2024 года. Она отправилась на соревнования в Каспийск. После проигранного боя девушка убежала на берег моря, но потом пропала из объективов камер видеонаблюдения. С собой Анна не взяла никаких средств связи. До сих пор о ее местонахождения ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что семья 22-летней Анны Цомартовой хочет искать девушку за границей.

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