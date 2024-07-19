Мать пропавшей студентки из Ростова заявила, что ее дочь инструктировал куратор

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Жительница Ростова-на-Дону считает, что ее таинственно пропавшая дочь могла выполнять указания некоего мужчины. Именно он мог приказать спортсменке перелезть через забор санатория и проникнуть на территорию учреждения. После чего она и пропала из вида.
Диана Цомартова подумала о такой версии развития событий после того, как в Дагестане ей рассказали о том, что неподалеку от места исчезновения видели неизвестного мужчину, который и мог давать различные инструкции.
Напомним, что девушка пропала в начале февраля 2024 года. Она отправилась на соревнования в Каспийск. После проигранного боя девушка убежала на берег моря, но потом пропала из объективов камер видеонаблюдения. С собой Анна не взяла никаких средств связи. До сих пор о ее местонахождения ничего неизвестно.
Ранее стало известно, что семья 22-летней Анны Цомартовой хочет искать девушку за границей.