Минтранс обязал Главный автовокзал Ростова решить проблему с духотой в зале ожидания

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Министерство транспорта Ростовской области отреагировало на жалобы посетителей на высокую температуру внутри Главного автовокзала на Сиверса, 3. Сотрудники ведомства выехали на место и проверили сообщения.
Они указали, что Главный автовокзал построили в 1980 году. Проектом не была предусмотрена система кондиционирования зала ожидания.
«В здании Главного автовокзала, в связи с постоянным доступом через три выхода обеспечена постоянная циркуляция воздуха, на втором этаже здания установлена дополнительная вентиляторная система круговой циркуляции воздуха», — пояснили в министерстве.
Там рекомендовали руководству АО «Донавтовокзал» как можно скорее привести температурный режим в помещении вокзала в «нормативное состояние».
Сами пассажиры рассказали корреспонденту RostovGazeta, что находиться внутри автовокзала просто невыносимо из-за жары и духоты. Они высказали непонимание, почему внутри главной транспортной гавани Ростова не установлены кондиционеры.