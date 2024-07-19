rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Минтранс согласился с жалобами на жару в Главном автовокзале Ростова

Минтранс обязал Главный автовокзал Ростова решить проблему с духотой в зале ожидания

19 июля 2024, 09:46
Фото: rostovgazeta.ru
Минтранс согласился с жалобами на жару в Главном автовокзале Ростова

Минтранс проверил Главный автовокзал Ростова из-за духоты в зале ожидания

Руководство Главного автовокзала Ростова рекомендовали решить проблему с жарой в помещении, сообщили в Минтрансе региона.

Министерство транспорта Ростовской области отреагировало на жалобы посетителей на высокую температуру внутри Главного автовокзала на Сиверса, 3. Сотрудники ведомства выехали на место и проверили сообщения.

«Это просто ужас!»: посетители автовокзала в Ростове задыхаются от духоты
Узнать подробнее

Они указали, что Главный автовокзал построили в 1980 году. Проектом не была предусмотрена система кондиционирования зала ожидания.

«В здании Главного автовокзала, в связи с постоянным доступом через три выхода обеспечена постоянная циркуляция воздуха, на втором этаже здания установлена дополнительная вентиляторная система круговой циркуляции воздуха», — пояснили в министерстве.

Там рекомендовали руководству АО «Донавтовокзал» как можно скорее привести температурный режим в помещении вокзала в «нормативное состояние».

Сами пассажиры рассказали корреспонденту RostovGazeta, что находиться внутри автовокзала просто невыносимо из-за жары и духоты. Они высказали непонимание, почему внутри главной транспортной гавани Ростова не установлены кондиционеры.

Читайте также:
Ростовчан напугали скорым повышением цен на проезд. Что об этом известно?Полиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксистуСами виноваты? Сразу два самокатчика попали под колеса иномарки в центре Ростова
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов
Сегодня, 09:52
В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога
Сегодня, 09:42
В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»
Сегодня, 09:19
Три трупа нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове
Сегодня, 09:48
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Сегодня, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12