Мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Владельцам смартфонов и планшетов блокируют доступ к гаджетам. Преступники отправляют потенциальной жертве требование оплатить штраф за посещение сайтов, которые дискредитируют ВС РФ.
Всплывающее окно имитирует официальный сайт МВД.
На странице указывается, что нужно немедленно совершить оплату, иначе все файлы с устройства будут стерты, а также будет отправлена оперативная группа для задержания к человеку, который якобы нарушил закон.
Ранее стало известно, что мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области.