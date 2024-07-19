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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России

Мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России

19 июля 2024, 13:00
Фото: 1MI
Мошенники начали наживаться на россиянах на теме дискредитации ВС России
У жителей России начали вымогать деньги, угрожая наказанием за посещение сайтов с дискредитацией ВС РФ, сообщают «Новые известия».

Владельцам смартфонов и планшетов блокируют доступ к гаджетам. Преступники отправляют потенциальной жертве требование оплатить штраф за посещение сайтов, которые дискредитируют ВС РФ.

Всплывающее окно имитирует официальный сайт МВД.

Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области
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На странице указывается, что нужно немедленно совершить оплату, иначе все файлы с устройства будут стерты, а также будет отправлена оперативная группа для задержания к человеку, который якобы нарушил закон.

Ранее стало известно, что мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#ВС РФ#Происшествия#Дискредитация
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