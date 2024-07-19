Несколько звуков взрывов услышали жители Ростовской области

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
По их словам, самый громкий звук оказался в Ростове в Александровке. Кроме того, грохот слышали и жители Аксая.
Местные жители предположили, что это могла сработать система ПВО. Но никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.
При этом жители ряда районов донской столицы заявили, что ничего не слышали. Из-за этого между пользователями начались споры.
«Было слышно, я аж подскочил», — пишут ростовчане.
Добавим, что в течение ночи информации о громких звуках больше не поступало.
Читайте также о том, как внедорожник взлетел на воздух возле больницы в Ростове.