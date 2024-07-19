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Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Несколько звуков взрывов услышали жители Ростовской области

Несколько звуков взрывов услышали жители Ростовской области

19 июля 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области были слышны несколько громких звуков, напоминающих взрывы, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, самый громкий звук оказался в Ростове в Александровке. Кроме того, грохот слышали и жители Аксая.

Местные жители предположили, что это могла сработать система ПВО. Но никакой официальной информации об этом не было, она уточняется.

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При этом жители ряда районов донской столицы заявили, что ничего не слышали. Из-за этого между пользователями начались споры.

«Было слышно, я аж подскочил», — пишут ростовчане.

Добавим, что в течение ночи информации о громких звуках больше не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксай#Ростов#Жители#Происшествия
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