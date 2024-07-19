Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
По их словам, из-за возгорания пришлось эвакуировать всех пациентов медицинского учреждения на улице Красноармейской. Говорится, что дым заметили со стороны столовой.
«На месте много пожарных», — написал автор. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Бедные женщины, там гинекологическое отделение. Надеюсь, без пострадавших», — сообщают ростовчане в комментариях.
Ранее спасатели сообщили о пострадавших в пожаре в цехе на Горсоветской в Ростове. Это возгорание ликвидировали за несколько часов.
До этого пожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону.