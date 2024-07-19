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Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара

Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара

19 июля 2024, 15:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на территории городской больницы №8 начался пожар, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, из-за возгорания пришлось эвакуировать всех пациентов медицинского учреждения на улице Красноармейской. Говорится, что дым заметили со стороны столовой.

«На месте много пожарных», — написал автор. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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«Бедные женщины, там гинекологическое отделение. Надеюсь, без пострадавших», — сообщают ростовчане в комментариях.

Ранее спасатели сообщили о пострадавших в пожаре в цехе на Горсоветской в Ростове. Это возгорание ликвидировали за несколько часов.

До этого пожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#Больница#Пациенты#Происшествия
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