Политолог Михайлов предложил упростить продажу оружия в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Напомним, что депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой наделить депутатов Государственной Думы правом на ношение боевого огнестрельного оружия. Он подчеркнул, что это — вопрос безопасности.
«Депутатская деятельность Хамзаева известна его неоднозначными предложениями. И я не помню ни одного, которое сработало бы на пользу государства», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог напоминает, что перед этим Росгвардия предложила вооружить сотрудников Центробанка.
«Скажем прямо — в основном, они сидят в своих кабинетах. И явно не бывают в местах, представляющих опасность. К тому же, пистолетом нужно уметь пользоваться. Поэтому я уверен, что многие даже выдернуть вовремя ствол не смогут. Полагаю, что оружие депутату больше нужно для статуса, а проще говоря — для понтов. Это чистой воды фанфаронство», — делится мнением собеседник.
К тому же, как подчеркивает эксперт, сегодня, во время увеличившейся преступности, многие граждане готовы приобрести оружие для самообороны.
«А сейчас только бандиты могут купить любой ствол — все зависит от денег. Зато всем желающим раздают травматы — и это ужас. Так может просто пересмотреть законодательство и позволить всем адекватным людям покупать короткоствольное оружие? Естественно, после десятка медкомиссий, введя определенный контроль и ответственность» — предлагает политолог.
От этого, по словам собеседника, выиграют все. Во-первых, заводы на увеличении продаж своей продукции. Во-вторых, общество, поскольку любое оружие требует тренировки. Граждане начнут тренироваться, что в условиях СВО станет несомненным плюсом.
«А выделять отдельно депутатов или сотрудников Центробанка не имеет смысла», — делится мнением Михайлов.
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