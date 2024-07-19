Появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими

Утром 19 июля произошло массовое столкновение автомобилей недалеко от города Шахты. На дороге «Майский — Каменоломни» водитель ГАЗ-2217 («Соболь») не выдержал безопасную дистанцию и врезался в отечественный автомобиль Lada Granta. От мощного удара «Соболь» налетел на припаркованную шведскую фуру Scania, а затем его откинуло на движущуюся военный «Урал».