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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Появились кадры массового ДТП на М-4 «Дон» с участием военного грузовика

Появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими

19 июля 2024, 12:03
Фото: Шахты.su
Появились кадры массового ДТП на М-4 «Дон» с участием военного грузовика
В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием четырех машин. В серьезной аварии пострадало по меньшей мере восемь человек, сообщили в региональном УГИБДД. Телеграм-канал «Шахты Ru. Новости» опубликовал видео с места происшествия.

Утром 19 июля произошло массовое столкновение автомобилей недалеко от города Шахты. На дороге «Майский — Каменоломни» водитель ГАЗ-2217 («Соболь») не выдержал безопасную дистанцию и врезался в отечественный автомобиль Lada Granta. От мощного удара «Соболь» налетел на припаркованную шведскую фуру Scania, а затем его откинуло на движущуюся военный «Урал».

В ДТП пострадали минимум восемь человек, все они находились в автомобилях ГАЗ-2217 и Lada Granta. Очевидцы сообщают, что скорая, спасатели и сотрудники ГИБДД быстро приехали на место аварии.

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Отметим, что в зоне ДТП движение затруднено.

Ранее появилось видео смертельной аварии в пункте взимания платы на М-4 «Дон». Семья из трех человек погибла в результате страшного ДТП.

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