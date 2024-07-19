Появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Утром 19 июля произошло массовое столкновение автомобилей недалеко от города Шахты. На дороге «Майский — Каменоломни» водитель ГАЗ-2217 («Соболь») не выдержал безопасную дистанцию и врезался в отечественный автомобиль Lada Granta. От мощного удара «Соболь» налетел на припаркованную шведскую фуру Scania, а затем его откинуло на движущуюся военный «Урал».
В ДТП пострадали минимум восемь человек, все они находились в автомобилях ГАЗ-2217 и Lada Granta. Очевидцы сообщают, что скорая, спасатели и сотрудники ГИБДД быстро приехали на место аварии.
Отметим, что в зоне ДТП движение затруднено.
Ранее появилось видео смертельной аварии в пункте взимания платы на М-4 «Дон». Семья из трех человек погибла в результате страшного ДТП.