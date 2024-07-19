Ростовский политолог Сухарь призвал запретить YouTube в России

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Власти отмечают, что блокировка YouTube не планируется в России. Однако ростовский политолог настаивает на ограничении работы этого ресурса.
Собеседник уточняет, что Россия не должна идти по пути запрещения всего западного. Однако в нынешних условиях санкционной блокады и жесткого информационного противостояния, объявленного Западом в отношении России, американский YouTube стал мультимедийным орудием.
«Все же хорошо знают, как работают алгоритмы этого ресурса. Какую информацию они подкидывают пользователям, как работают с массовым сознанием, выставляя на первый план все дурное, что очерняет нашу страну. В нынешних условиях это нельзя допускать», — считает Александр Сухарь.
Политолог приводит в пример арабские страны и Китай. Подчеркивая, что эти государства идут по пути развития собственных национальных сервисов, на которых пользователям предоставляется полноценная информация.
В России, по словам эксперта, тоже есть целый ряд ресурсов, которые сейчас набирают обороты. Их предстоит развивать.
«Для этого у нас есть все возможности. Например, в Ростовской области существует большой сегмент блогеров и журналистов, которые могут рассказывать о нашей стране, не пользуясь западными платформами», — говорит спикер.
Эксперт добавляет, что российские информационные ресурсы на Западе сейчас тоже ограничивают.
«Даже западные журналисты, которые пытаются объективно разобраться вокруг ситуации украинского конфликта, политического курса России о видении многополярного мира, подвергаются обструкции. Их пытаются маргинализировать, запрещают выступать открыто. И YouTube в этом играет не последнюю роль. Поэтому я считаю, что деятельность этого видеохостинга у нас следует ограничивать. И делать это нужно было давно», — делится точкой зрения политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов в РФ.