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Published Сегодня, 20:43

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Сидящие без света три дня жители Батайска вышли на пикет к зданию «Донэнерго»

Сидящие без света три дня жители Батайска вышли к зданию «Донэнерго»

19 июля 2024, 20:43
Фото: Unsplash
Сидящие без света три дня жители Батайска вышли на пикет к зданию «Донэнерго»
Поздним вечером 19 июля жители Батайска пришли к зданию «Донэнерго» с требованием разъяснить ситуацию с отключениями света, пишет Telegram-канал «Мой Батайск».

У жителей Батайска нет электричества уже третьи сутки. К зданию «Донэнерго» они пришли с вопросами, почему свет все эти дни «веерно» отключают на одних и тех же улицах в одних и тех же домах.

Издание 1рнд пишет, что к месту происшествия прибыли правоохранительные органы. В пресс-службе полиции на запрос RostovGazetа пока не ответили.

Информация о происшествии будет уточняться.

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В регионе последние несколько дней вводят график временного отключения электричества. Жители просят ввести в Ростовской области режим ЧС.

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