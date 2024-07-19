Сидящие без света три дня жители Батайска вышли к зданию «Донэнерго»

Posted Сегодня, 20:43
Published Сегодня, 20:43
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
У жителей Батайска нет электричества уже третьи сутки. К зданию «Донэнерго» они пришли с вопросами, почему свет все эти дни «веерно» отключают на одних и тех же улицах в одних и тех же домах.
Издание 1рнд пишет, что к месту происшествия прибыли правоохранительные органы. В пресс-службе полиции на запрос RostovGazetа пока не ответили.
Информация о происшествии будет уточняться.
В регионе последние несколько дней вводят график временного отключения электричества. Жители просят ввести в Ростовской области режим ЧС.