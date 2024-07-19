rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Следком выясняет причины пожара в мебельном цехе в Ростове-на-Дону

Следком выясняет причины пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

19 июля 2024, 08:21
Фото: Следком Ростовской области
Следком выясняет причины пожара в мебельном цехе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания в мебельном цеху на Горсоветской, сообщает региональный Следственный комитет.

В Пролетарском районе Ростова во время ликвидации возгорания в двухэтажном мебельном цехе обнаружили обгоревшее тело 26-летнего мужчины. В пожаре пострадали еще двое человек, однако они отказались от госпитализации. Сотрудники МЧС и Следкома продолжают осмотр места происшествия.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.

В Ростове загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД
Узнать подробнее

Напомним, что 18 июля в донской столице на Горсоветской произошел пожар. Загорелся мебельный цех. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались более 50 спасателей и 15 единиц техники. Пожар удалось потушить, однако от здания почти ничего не осталось.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексеЖители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолетПоявилось видео страшного пожара на складе МВД в Ростове
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#Тело#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Обнаружено тело#Возгорание#Следователи#Происшествия
Подпишитесь
Тела двух человек нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:09
Ростовский политолог Сухарь призвал запретить YouTube в России
Сегодня, 06:39
Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:56
ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области
Сегодня, 05:36
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Сегодня, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12