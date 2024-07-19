Следком выясняет причины пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В Пролетарском районе Ростова во время ликвидации возгорания в двухэтажном мебельном цехе обнаружили обгоревшее тело 26-летнего мужчины. В пожаре пострадали еще двое человек, однако они отказались от госпитализации. Сотрудники МЧС и Следкома продолжают осмотр места происшествия.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося.
Напомним, что 18 июля в донской столице на Горсоветской произошел пожар. Загорелся мебельный цех. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались более 50 спасателей и 15 единиц техники. Пожар удалось потушить, однако от здания почти ничего не осталось.