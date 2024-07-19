Следком выясняет причины пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

В Пролетарском районе Ростова во время ликвидации возгорания в двухэтажном мебельном цехе обнаружили обгоревшее тело 26-летнего мужчины. В пожаре пострадали еще двое человек, однако они отказались от госпитализации. Сотрудники МЧС и Следкома продолжают осмотр места происшествия.