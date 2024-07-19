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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

В Ростовской области сильная жара уйдет с 23 июля

Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области

19 июля 2024, 18:03
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовской области сильная жара уйдет с 23 июля

В Ростовской области сильная жара продержится в течение нескольких дней, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, температура поднимется до +35 градусов. В первый выходной день могут пройти дожди, после чего будет облачная погода.

Жара сохранится и в понедельник, воздух прогреется до +35 градусов. Снова могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.

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Со вторника, 23 июля, придет похолодание, температура составит 31 градус. В среду ожидается солнечная погода, термометры покажут +29 градусов.

Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +18 градусов. В эти периоды возможны дожди.

Ранее спасатель назвал опасности в Ростове во время грозы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Температура#Синоптики
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