Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, температура поднимется до +35 градусов. В первый выходной день могут пройти дожди, после чего будет облачная погода.
Жара сохранится и в понедельник, воздух прогреется до +35 градусов. Снова могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.
Со вторника, 23 июля, придет похолодание, температура составит 31 градус. В среду ожидается солнечная погода, термометры покажут +29 градусов.
Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +18 градусов. В эти периоды возможны дожди.
Ранее спасатель назвал опасности в Ростове во время грозы.